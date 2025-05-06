Азербайджанский студент Фарид Агаев покоряет IT-сферу: От разработки нейросети до запуска новой социальной сети

Основатель компании OpenBeta, талантливый азербайджанский студент Фарид Агаев поделился с 1news.az подробностями о разработке и запуске новой социальной сети Twinky.

«Мы, команда азербайджанских студентов, разрабатывали Twinky с начала 2023 года», - начал свой рассказ Фарид.

По его словам, после тщательного бета-тестирования, включавшего три этапа, значительную доработку функций и учет отзывов пользователей, платформа официально была запущена 3 мая на iOS и в веб-формате.

«Сейчас мы активно работаем над версией для Android», - подчеркнул он.

Фарид Агаев отметил впечатляющий старт проекта: «Несмотря на недавний запуск, у нас уже более 15 000 пользователей, которые разместили свыше 130 000 постов и активно используют мессенджер для общения и обмена видео. И каждую секунду публикуется по 10 новых постов».

Как отметил Фарид, особое внимание уделялось безопасности и удобству пользователей.

«Ключевое отличие Twinky заключается в приоритете безопасности, удобства и конфиденциальности. Весь контент модерируется искусственным интеллектом, что делает платформу безопасной и чистой. Наши алгоритмы рекомендаций работают ненавязчиво и без скрытых ограничений», - рассказал он.

Среди уникальных функций Twinky Фарид выделил возможность отправки NFT-подарков, аналог Reels под названием Twinky Cuts, встроенный OBXT-токен с элементами геймификации, лидерборды и зашифрованный мессенджер с аудио- и видеозвонками.

«Кроме того, у нас есть собственный ИИ-ассистент GlowAI, построенный на Open Source модели, который предоставляет пользователям неограниченные возможности для взаимодействия», - отметил он.

Фарид и его команда позиционируют Twinky как пространство свободы, основанное на прозрачных алгоритмах и предоставляющее реальную ценность каждому пользователю. По их мнению, на этой платформе голос каждого будет услышан, а искусственный интеллект - работать на благо сообщества.

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