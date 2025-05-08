Jony стал одним из самых высокооплачиваемых артистов России

Назван гонорар популярного исполнителя Jony (Джахид Гусейнли) за одно концертное выступление.

Певец Jony получает за одно выступление около шести миллионов рублей (более 126 тыс. манатов), сообщает 1news.az со ссылкой на российское «Радио 1».

Продюсер Сергей Дворцов отмечает, что Jony - одна из самых высокооплачиваемых знаменитостей российской эстрады, артист популярен не только среди молодого поколения: «Он авторитет, его очень много кто любит, с ним сотрудничают».

Напомним, что вскоре Jony выступит в столице Азербайджана – артист примет участие в международном музыкальном фестивале DREAM Fest 2025, который будет проходить в Sea Breeze в период с 23 по 26 июля.

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