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Jony: «Я впитал в себя и «Крылатые качели», и «Billie Jean», и национальные азербайджанские песни» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий13:56 - Сегодня
Jony: «Я впитал в себя и «Крылатые качели», и «Billie Jean», и национальные азербайджанские песни» - ВИДЕО

Популярный исполнитель Jony (Джахид Гусейнли) стал героем обложки нового номера российского мужского журнала «Men Today», в интервью которому рассказал о музыкальном детстве, формуле своих хитов и секретах популярности.

В интервью «Men Today» Jony рассказывает, что в его доме всегда звучала музыка: «Вообще большинство моих родственников так или иначе были музыкантами разного уровня и амплуа, но преимущественно они пели народные азербайджанские или турецкие песни. Кстати, мой дядя Хангусейн Гусейнов был известным исполнителем в 80-е годы, его звонкий голос с невероятным тембром слушали по всему Азербайджану. Поэтому могу однозначно сказать, что вырос я в музыкальной семье, но большого успеха в музыке добились только дядя и я, причем мы оба родились двадцать девятого февраля».

По словам исполнителя, у него не было профессиональных педагогов: «Я намеренно не учился петь, не занимался в музыкальной школе, только на хор ходил в качестве факультатива. Конечно, на хоре нас распевали, мы разучивали песни, это тренировало мои голосовые связки, но сказать, что это был какой-то высокий уровень, не могу. В большей степени я все-таки повторял за артистами, слушал тогда Майкла Джексона, Энрике Иглесиаса, группу Coldplay и многих других исполнителей. Я всегда больше тяготел к западной музыке, вопреки незнанию языка я четко чувствовал эмоции артиста и его посыл в песне, для меня это было нечто большим, нежели просто послушать музыку на понятном языке. Кстати, тогда огромную популярность обрела рэп-музыка, все слушали 50 Cent или Eminem. Мне любовь к такому жанру привил мой старший брат. Помню, как мы вместе наводили дома порядок и качали под эти треки. Но наедине с собой, в наушниках, я слушал Майкла Джексона и группу Coldplay. Особенно сильные эмоции во мне вызвала песня Say, Say, Say Майкла Джексона и Пола Маккартни, меня поразил мотив этого трека. На самом деле я уже тогда понимал, что у меня есть определенный музыкальный вкус».

Jony отмечает, что ему «никто и никогда не говорил, что этого исполнителя нужно слушать, а другого - нельзя»: «Сама музыка говорила мне, что я должен слушать. Как говорил Муслим Магомаев, «я учился на пластинках». В параллель с западными артистами я еще много слушал турецкой и азербайджанской музыки. Безусловно, и русская музыка не проходила мимо моих ушей, всё, что мы заучивали и пели на школьных концертах или смотрели по российским музыкальным каналам, например, клипы различных исполнителей. И вот так по крупицам я впитывал в себя это смешение жанров и стилей. Весь этот процесс происходил непроизвольно, я не осознавал, что учусь таким образом. А на самом деле такая «наслушанность» и насмотренность помогали формировать свой собственный, фирменный стиль».

Исполнитель считает, что его вокальная техника больше приближена к западной манере: «Если постараться, я, конечно, могу исполнить мугам, но это у меня получается чуть неестественно, хотя в крови есть предрасположенность, просто нужно поработать над этим. Моей большой целью было постичь мелизмы, именно европейские и западные ходы в мелодике, это сейчас чувствуется в моих песнях. При этом, когда я придумываю мотив, который пробирает на мурашки, а в моменте понимал, что в него идеально впишутся восточные элементы – я оставлял это в песне, получался такой симбиоз, это просто мое такое особенное видение, музыкальное мышление».

По словам Jony, чтобы создать что-то новое в музыке, необходимо смешивать разные жанры: «Соединение жанров во мне заложено изначально, ведь я вырос в смешении восточной, западной и русской музыки. Я такой человек, который впитал в себя и «Крылатые качели», и «Billie Jean», и национальные азербайджанские песни».

Популярный артист отмечает, что его мечты были связаны с реализацией в том, что он любил и считал для себя важным: «Я всегда говорил, что, если я сам не напишу хит, значит, я не автор, не композитор, я – просто певец. Я мечтал сам писать хиты, а не просто петь чужие песни. Точно так же я считал, что, если я не буду искренним в творчестве, то я буду просто играть какую-то роль, значит, я – актер, но долго я так продержаться не смог бы. Поэтому я себе сразу сказал, что буду собой, и, если таким, какой я есть, я не понравлюсь людям, значит, все, это не мое, значит, я неинтересен. Я хочу напомнить людям, что мечты сбываются, но живём мы один раз и нужно не сдаваться».

Jony отметил, что на своих концертах он иногда рассказывает о любви к музыке: «Всех этих людей разных взглядов, национальностей, возрастов объединила музыка. И на каждом своем концерте я благодарю публику за исполнение своей мечты, ведь именно благодаря людям в зале я стою на сцене. Если бы однажды я опустил руки, то мы бы никогда и не встретились. На своем примере я показываю, что нужно верить в себя, ведь люди зачастую ждут поддержки от кого-либо со стороны. Часто люди не понимают, чем хотят заниматься в жизни, ищут себя. Сейчас я глобально изучаю эту тему, чтобы на концертах дать слушателям какие-то ответы, направить их, протянуть руку помощи, особенно это касается детишек, очень хочется, чтобы они нашли тот самый свой путь».

Отвечая на вопрос о том, чьей большей заслугой является хит – артиста или слушателя, исполнитель подчеркнул следующее: «Всех вместе. Будет нескромно сказано, но я считаю себя одним из самых быстрорастущих артистов в России. За пять лет творческой карьеры случилось много достижений, которыми я горжусь. Хитмейкер, победитель шоу «Маска», наставник детского «Голоса», за спиной стадионные сольные концерты, туры, зарубежные гастроли. Я на 100% ощущаю себя на своем месте, но за этим пониманием лежит и крайне большая ответственность. Я очень благодарен своим слушателям за то, что сделали меня тем, кем я являюсь сейчас, именно они оценили меня и мое творчество, поверили в мою музыку и тем самым вселили в меня уверенность».

Полное интервью Jony журналу «Men Today» доступно здесь.

Фото: Слава Новиков («Men Today»).

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