Завтра в Баку ожидается до 24 градусов тепла

Завтра, 17 мая, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, однако ночью в некоторых местах возможны кратковременные дожди и грозы. Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшероне температура воздуха ночью составит 13-16° тепла, днем - 19-24° тепла.

Атмосферное давление понизится с 766 мм ртутного столба до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-75%.

В большинстве регионов Азербайджана тоже в основном без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Местами туман, ветер восточный, умеренный.

Температура воздуха ночью составит 13-16° тепла, днем - 22-27° тепла. В горах ночью - 0-5° тепла, днем - 10-15° тепла.