В поселке Ходжасан вспыхнул пожар: Сотрудники МЧС борются с огнем

Сообщение о возгорании в поселке Ходжасан Бинагадинского района Баку, на территории, где складированы деревянные ящики, поступило в Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает 1news.az, на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

В настоящее время пожарные борются с огнем, работы по локализации и тушению пожара продолжаются.

Информация о площади возгорания и возможных причинах инцидента пока не поступала.

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