«Он с улыбкой доставал тело из Куры»: Отец убитой девушки - ВИДЕО

Родственники девушки, убитой и сброшенной в реку Кура в Сабирабаде, рассказали Baku TV подробности трагедии.

Отец погибшей заявил, что его дочь была убита с особой жестокостью.

«Он обманом увёз мою дочь и жестоко убил. Он лишил её жизни, раздавив ногти и голову. Моя дочь была убита 17-го числа, но известие об этом пришло только вчера. Отец убийцы знал о преступлении. Он с улыбкой доставал тело из Куры», — добавил отец.

Более подробно в сюжете Baku TV.