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Стал известен оклад женщин-водителей автобусов

Фаига Мамедова10:40 - Сегодня
Стал известен оклад женщин-водителей автобусов

Во многих развитых странах женщины успешно трудятся в сфере общественного транспорта. В Азербайджане еще во времена Советского Союза женщины водили трамваи и автобусы.

Однако после распада СССР их участие в этой профессии практически сошло на нет. В настоящее время в Баку можно увидеть женщин за рулём такси или в роли машиниста метро, но до недавнего времени среди водителей автобусов их не было.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Bizim.Media, ситуация начала меняться после того, как компания BakuBus объявила о приеме женщин на позицию водителя автобуса. Эта инициатива вызвала широкий общественный отклик — от скепсиса до положительных откликов.

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Как отметила руководитель отдела по связям с общественностью компании Асмар Алиева, BakuBus всегда стремилась к продвижению гендерного равенства и созданию инклюзивной рабочей среды.

«Мы открыты для всех женщин, имеющих водительское удостоверение категории D. Оплата труда на этой позиции составляет 1460 манатов. Принятые на работу водители смогут обслуживать все маршруты, находящиеся в управлении BakuBus в столице», — заявила А.Алиева.

Она также подчеркнула, что участие женщин в общественном транспорте способствует улучшению качества обслуживания, повышению уровня безопасности и развитию социальной среды.

Следует отметить, что на данный момент более десяти женщин уже подали заявки на данную вакансию.

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