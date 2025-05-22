Пропала мать убитой в Сабирабаде девушки

Выявлена ещё одна деталь в связи с убийством 16-летней девушки в Сабирабаде.

Как передает 1news.az, по информации Oxu.Az, после убийства мать девушки исчезла. В последний раз женщину видели дома в день убийства дочери, но после происшествия она ушла из своего дома и больше не возвращалась по этому адресу. Точной информации о местонахождении женщины нет.

По словам соседей, в последний раз её видели утром в день убийства. С тех пор никакой информации о женщине нет. После происшествия представители Исполнительной власти города Ширван прибыли по указанному адресу, но не смогли её найти.

Согласно информации, женщина переехала на другой адрес.

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