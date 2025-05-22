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Как 16-летняя Нурана оказалась жертвой своего гражданского мужа в Сабирабаде?

Фаига Мамедова09:53 - Сегодня
Как 16-летняя Нурана оказалась жертвой своего гражданского мужа в Сабирабаде?

Опубликованы новые подробности гибели 16-летней Нураны Алекперовой, которую её гражданский муж, Сеидрасул Талыбов, убил и сбросил в реку Куру.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, незадолго до трагедии между С. Талыбовым и Нураной произошёл серьёзный конфликт, вызванный требованием девушки об официальной регистрации брака. Сообщается, что во время ссоры Сеидрасул заявил Нуране: «Я могу выгнать тебя на улицу, когда захочу, и никто мне ничего не сделает». После этих слов девушка настояла на заключении официального брака.

С. Талыбов отказался, ссылаясь на наличие религиозного брака (кебин). В ответ Нурана покинула дом и уехала к своему отцу в город Ширван. Сеидрасул Талыбов и его отец Мирмовсум Талыбов несколько дней пытались вернуть девушку, но её отец не давал согласия. После очередного отказа отец парня потребовал у отца Нураны, Илькина Алекперова, вернуть долг и, дав ему один день на погашение, уехал. В тот же вечер С. Талыбов под угрозами привёз Нурану обратно в свой дом в Сабирабаде.

Отмечается, что Илькин Алекперов не смог вернуть дочь из-за своего долга отцу С. Талыбова, Мирмовсуму Талыбову. Семья Талыбовых известна в Сабирабаде как одна из влиятельных сейидских семей, занимающаяся строительным бизнесом. В районе Мирмовсума Талыбова знают и уважают как «Мирмовсум агу».

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