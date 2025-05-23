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Апелляция примет решение: Будет ли «История Азербайджана» преподаваться на русском?

Фаига Мамедова15:40 - Сегодня
Апелляция примет решение: Будет ли «История Азербайджана» преподаваться на русском?

История с иском родителей пятиклассницы столичной школы №214 против Министерства образования Азербайджанской Республики получила новое развитие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Caliber.Az, Бакинский апелляционный суд принял к производству жалобу родителей на решение судьи Бакинского административного суда Миминат Гаджиевой, ранее отклонившей их иск.

Дело передано судье Айтен Оруджзаде. Первое заседание по делу № 2-1(103)-2633/2025 назначено на среду, 6 августа, в 10:20, зал №12. На нём ожидается присутствие как родителей, так и представителей Министерства образования.

Напомним, истцы потребовали отменить преподавание предмета «История Азербайджана» на азербайджанском языке в русском секторе. Они настаивают на преподавании истории на русском языке, мотивируя это тем, что школьники в русском секторе не могут полноценно усвоить материал из-за сложной подачи на азербайджанском. По их мнению, учебник «История Азербайджана» для 5-го класса на русском языке значительно более понятен и удобен для детей.

Родители ссылаются на ряд статей Конституции Азербайджана:

● Статья 21 («Государственный язык»), пункт 2: «Азербайджанская Республика обеспечивает свободное использование и развитие других языков, на которых говорит население». Истцы утверждают, что Минобразования не вправе ставить свои требования выше Конституции.

● Статья 45 («Право пользования родным языком»), пункты 1 и 2: «Каждый имеет право пользования родным языком. Каждый имеет право получить воспитание и образование, творить на любом языке по своему желанию. Никто не может быть лишен права пользования родным языком».

● Статья 149 («Нормативные правовые акты»), пункт 6: «Акты центральных органов исполнительной власти не должны противоречить Конституции».

Истцы заявляют, что решение министерства, противоречащее Конституции, не может быть законным и для его принятия требовалось предварительное изменение Конституции.

В свою очередь, представитель Министерства образования заявил, что ведомство обладает полномочиями в рамках закона принимать все меры для обеспечения качества образования на азербайджанском языке.

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