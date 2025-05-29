Родительский протест услышан: Отменено скандальное решение о приеме в лицеи и гимназии

Институт образования Министерства науки и образования АР отменил ранее принятое решение о том, что в этом году прием в ряд лицеев и гимназий будет осуществляться только для учеников 6-го класса (при поступлении в 7-й класс), что затронуло интересы тысяч родителей и их детей.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Институте.

«Учитывая высокий интерес детей и родителей к обучению в лицеях и гимназиях, а также их подготовку к поступлению в течение года, было принято исключительное решение разрешить сдачу вступительных экзаменов также для учеников IV, V и VII классов (то есть для тех, кто в сентябре пойдет в V, VI и VIII классы). Это позволит тысячам семей принять участие в экзаменах и повысит их шансы на поступление», - говорится в заявлении организации.

Напомним, что ранее Институт распространил информацию о том, что приём в ряд лицеев и гимназий будет осуществляться исключительно для учащихся 6-го класса (то есть на обучение в 7-й класс). Это нарушило планы сотен семей, рассчитывавших, что их дети из других классов смогут участвовать в экзаменах. Данное сообщение вызвало волну недовольства и протестов среди родителей.

В связи с этим позже Институт внёс разъяснения по вопросу изменений. В сообщении говорилось, что подобный подход направлен на обеспечение приёма учащихся в лицеи и гимназии на основе более высокого уровня академической и психологической подготовки.

Международный опыт также подтверждает, что профильный отбор дает более справедливые и эффективные результаты, когда проводится не в слишком раннем возрасте, а после формирования у школьников необходимых базовых знаний.