Приговор вынесен, но будущее неясно: сможет ли «автор кухонной операции» снова лечить? – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

В Баку завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении Ульвии Ильясовой, директора ООО "AzE Estetik Mərkəz". Она была обвинена в проведении незаконной операции по коррекции фигуры своей свояченице на кухне собственного дома, что привело к её смерти.

В ходе заседания был зачитан приговор. Суд приговорил У.Ильясову к трём годам и двум месяцам лишения свободы. Кроме того, она лишена права заниматься деятельностью, требующей специальной квалификации в органах здравоохранения, сроком на три года.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Теймур Мусаев, выступая на заседании парламента, заявил, что скончавшаяся девушка была прооперирована на кухне, а Ульвия Ильясова, проводившая операцию, не имеет медицинского диплома.

Учитывая решение суда редакция 1news.az обратилась в Министерство здравоохранения с вопросом, который справедливо возникает при анализе ситуации: сможет ли Ульвия Ильясова продолжить свою медицинскую деятельность спустя три года после отбытия тюремного срока, при этом не имея диплома?

Как сообщили нам из Министерства здравоохранения, приговор был вынесен судом, и по этому вопросу необходимо обратиться в суд.

Этот ответ Министерства здравоохранения оставляет открытым вопрос о возможности возобновления Ульвией Ильясовой деятельности в сфере здравоохранения после отбытия наказания.