Ученые предупреждают: ожидается крупнейшая магнитная буря 2025 года

На Солнце зафиксирован крупнейший в этом году выброс корональной массы, направленный прямо в сторону Земли.

Это событие, с высокой долей вероятности, вызовет мощные магнитные бури, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

По его словам, выброс был зарегистрирован минувшей ночью с помощью совокупности космических средств наблюдения. Он стал следствием солнечной вспышки класса M8.2, произошедшей в 03:05 (по московскому времени) в активной области №4100. Эта область расположена в центральной части видимого солнечного диска, почти строго на прямой линии между Солнцем и Землей, что исключает даже теоретическую возможность, что выброшенное вещество пройдет мимо.

Богачев уточнил, что по мощности выброс уступает аналогичным событиям мая прошлого года, когда геомагнитные бури достигали максимального уровня G5. Однако, по предварительным оценкам, он может вызвать наиболее интенсивную серию бурь в 2025 году — с пиками до уровня G4, второго по силе после критического.

Кроме того, расчеты показывают исключительно высокую скорость солнечной плазмы. Ожидается, что она достигнет Земли уже поздним вечером завтрашнего дня по московскому времени. При этом точное время прибытия и окончательные параметры геомагнитной активности будут уточняться по мере поступления новых данных.