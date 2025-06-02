Ройа высказалась о конфликте с Аязом Салаевым: «Сожалею…»

​​Проход народной артистки Азербайджана Ройи Айхан по красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля в конце мая стал одной из самых обсуждаемых тем в азербайджанском медиапространстве и социальных сетях.

Напомним, что заслуженный деятель искусств, режиссёр и киновед Аяз Салаев, комментируя в соцсетях участие Ройи Айхан в Каннском фестивале, назвал происходящее «провинциализмом» и отметил, что «пройтись по красной дорожке - ничего не стоит». В ответ Ройа заявила, что «привыкла воскрешать мёртвых», призвала А.Салаева «прийти в себя» и добавила: «Я первая и лучше всех. Либо поддерживайте, либо молчите. Знайте своё место».

Впервые на тему скандала с Аязом Салаевым народная артистка Ройа Айхан заговорила в подкасте Айнур Халиловой «Hərşeyşünas», отметив, что сожалеет о произошедшем: «Очень сожалею о том, что так произошло с обеих сторон. Я не сделала ничего плохого, и я была не единственной или последней певицей на Каннском кинофестивале. Там было множество звезд со всего мира. Вместе со мной в один день, но в разное время на красную дорожку выходила турецкая певица Эбру Яшар».

Певица отметила, что разочарована тем, что ее присутствие на Каннском кинофестивале было неправильно воспринято: «Я исполнила свою мечту, хотела увидеть Канны. Может, у меня есть и другие мечты, осуществлять которые я начала именно там? Почему вы не разрешаете это мне? Но то, что произошло, уже произошло (имеется в виду конфликт с А.Салаевым – прим.ред.), но я бы не хотела этого. Не раскаиваюсь, стою за каждым своим словом, но прошу не обесценивать мой труд. Дайте мне жить сегодняшней жизнью и не делайте так, чтобы вам отвечала 16-летняя Ройа».

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