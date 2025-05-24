Новый выход Ройи на красную дорожку Каннского кинофестиваля - ФОТО - ВИДЕО

Народная артистка Азербайджана Ройа Айхан вновь вышла на знаменитую красную дорожку Каннского кинофестиваля - одного из самых престижных событий в мире кино.

Азербайджанская поп-звезда появилась на дорожке 23 мая, присоединившись к плеяде звёзд кино, моды и шоу-бизнеса, которые ежегодно собираются в Каннах, превращая город в центр мирового гламура и киноискусства.

Напомним, что о своём участии Ройа заранее сообщила в Instagram, опубликовав фото официального приглашения на фестиваль.

Кроме того, певица стала гостьей церемонии I Success Top 100 Awards Gala, где была удостоена звания «Культурный посол азербайджанской музыки». Этой наградой отметили её вклад в развитие современной музыкальной сцены Азербайджана. Стоит отметить, что мероприятие проходило параллельно с фестивалем, но не входило в его официальную программу.

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