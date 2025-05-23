Ройа вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля – ФОТО - ВИДЕО

Народная артистка Азербайджана Ройа Айхан приняла участие в одном из самых престижных событий мира кино - Каннском кинофестивале.

Азербайджанская поп-звезда прошлась по красной дорожке 22 мая, став частью грандиозного праздника, где ежегодно собираются главные звёзды кино, моды и шоу-бизнеса – компанию певице на дорожке составил ее друг, топовый азербайджанский стилист Анар Агакишиев.

Напомним, что о своём участии в Каннском фестивале Ройа сообщила заранее, опубликовав в Instagram фото официального приглашения.

Отметим, что Ройа также приняла участие в мероприятии I Success Top 100 Awards Gala, где была награждена как «Культурный посол азербайджанской музыки» - награда была вручена поп-певице за значительный вклад в современную азербайджанскую музыку. Подчеркнем, что данный эвент проходит не в рамках международного кинофестиваля.