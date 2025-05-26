Каннская дорожка раздора: Как выход Ройи вызвал бурю в азербайджанском медиапространстве - ФОТО - ВИДЕО

Прохождение народной артистки Азербайджана Ройи Айхан по красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля стало одной из самых обсуждаемых тем в азербайджанском медиапространстве и социальных сетях.

Присутствие азербайджанской звезды на одном из главных мировых кинособытий вызвало волну комментариев, публикаций и обсуждений - как среди поклонников, так и в профессиональной среде. Многие задавались вопросом: как певица оказалась на столь статусной киноплощадке, с какой целью она приехала в Канны и почему её пригласили именно туда.

Примечательно, что помимо появления на красной дорожке, Ройа также стала гостьей церемонии I Success Top 100 Awards Gala, прошедшей в Каннах, как и множество других светских мероприятий в дни фестиваля, но не входящей в его официальную программу. На этом эвенте певице присвоили звание «Культурного посла азербайджанской музыки» - как признание её вклада в развитие современной музыкальной сцены страны. Хотя сама премия не имеет прямого отношения к Каннскому кинофестивалю, её проведение в те же даты и в том же городе добавило событиям вокруг Ройи ещё больше обсуждаемости.

Заслуженный деятель искусств Азербайджана, киновед и режиссер Аяз Салаев, присоединившись в Facebook к обсуждению участия Ройи в Каннском кинофестивале, отметил следующее: «Провинциализм и убожество зашкаливает. Для того, чтобы вот так покрасоваться на красной дорожке, вообще ничего не требуется. Я сам сто раз проходил там в смокинге и бабочке на какой-нибудь просмотр и мне, естественно, никогда бы не пришло в голову по этому поводу пиариться. Там многие стоят, фотографируются. В лучшем случае, выкладывают в соцсетях. А у нас об этом всерьёз пишет пресса. Тошнит».

Ранее в комментарии Qaynarinfo.az А.Салаев заявил, что в Каннском кинофестивале может принять участие кто угодно и для этого нужно пройти регистрацию и получить визу – отметим, что Ройа появилась в Каннах по именному приглашению, которое представлено для просмотра выше.

В свою очередь председатель Союза кинематографистов Азербайджана, народный артист Расим Балаев в комментарии Medianews.az задался вопросом, почему на Каннский фестиваль пригласили именно Ройю: «В каком фильме она снималась? Какие у неё заслуги перед азербайджанским кинематографом? Какую роль она сыграла? Уже много лет туда ездят люди, не имеющие отношения к кино, пусть теперь и Ройя будет одной из них. Я был на Каннском фестивале. Но туда должны ехать режиссёры, операторы, продюсеры — те, кто может посмотреть, перенять что-то. Какой опыт сможет получить там Ройя, чей голос не звучал в кино».

И если авторитетные фигуры азербайджанского кинематографа в критическом ключе высказались о проходе Ройи по красной дорожке Каннского фестиваля, то представители азербайджанского шоу-бизнеса, наоборот, поддержали певицу, активно делясь ее фото и видеокадрами из Канн, отмечая, что не видят ничего плохого в том, что народная артистка Азербайджана участвует в качестве приглашенной гостьи в таком масштабном международном мероприятии.

По прилету в Баку из Канн отвечать на критику Расима Балаева Ройа Айхан не стала, а вот Аязу Салаеву ответила в довольно резкой форме, отметив, что уже привыкла «воскрешать мертвых», и подчеркнув следующее: «Аяз Салаев придите в себя. Я первая и лучше всех. Либо по-человечески поддерживайте, либо вообще не говорите обо мне. Знайте свое место».

Отметим, что после данного заявления на певицу обрушился поток критики в социальных сетях.

А.Салаев не стал отвечать на скандальное заявление Ройи, заявив в комментарии Baku TV, что подшучивал, и певица может говорить о нем все, что угодно, подчеркнув, что выход исполнительницы на красную дорожку в Каннах - это «не культурное событие, а часть личной жизни Ройи, а не общественное явление»: «Мир настолько погрузился в невежество, что мне приходится объяснять элементарные вещи».

Также на своей странице в социальной сети Facebook Аяз Салаев отметил следующее: «На Каннском фестивале главный приз - Золотую пальмовую ветвь - получил этнический азербайджанец, выдающийся иранский режиссёр Джафар Панахи. Но нашу прессу, кажется, интересуют совсем другие вещи».

Отметим, что Дж.Панахи получил Золотую пальмовую ветвь за фильм «Простая случайность». Подчеркнем, что он один из самых известных режиссеров Ирана и представителей «новой волны» иранского кинематографа. Победа в Каннах сделала Джафара Панахи лауреатом всех ключевых фестивалей так называемой «Большой тройки». Ранее, в 1995 году, он получил приз «Золотая камера» - для дебютантов Каннского кинофестиваля - за фильм «Белый шар», в 1997 году был удостоен «Золотого леопарда» кинофестиваля в Локарно - за фильм «Зеркало», «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля ему вручили за «Круг» в 2000 году, «Серебряного медведя» Берлинале - за «Офсайд» в 2006 году.

Возвращаясь к Ройе Айхан, отметим, что ее появление на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля оказалось не просто заметным эпизодом светской хроники, а превратилось в один из самых обсуждаемых и, безусловно, скандальных моментов последних дней. Степень реакции объясняется не только её популярностью, но и тем, что Ройа - представительница поп-культуры, персона из другой профессиональной среды, что автоматически вызывает споры, когда речь идёт о таком статусном кинофоруме.

Между тем участие знаменитостей шоу-бизнеса в подобных мероприятиях - вполне привычная практика. К примеру, по той же красной дорожке в этом году прошла и украинская певица Вера Брежнева - тоже не актриса и не режиссёр, но это никого не удивило.

Появление Ройи в Каннах стало в итоге скандальным инфоповодом во многом из-за того, насколько бурно отреагировали социальные сети и СМИ на подобный выход - ведь сам проход по ковровой дорожке не означает участия в конкурсной программе. А вот кто действительно представлял Азербайджан в официальной фестивальной программе и не только в разные годы, рассказываем далее.

Фильм «Sonuncu» (Последний), снятый режиссёром Сергеем Пикаловым, стал первым азербайджанским фильмом, официально отобранным для участия в конкурсной программе короткометражных фильмов Каннского кинофестиваля. В 2014 году он был включён в официальный конкурс короткометражных фильмов 67-го Каннского кинофестиваля, что стало значимым достижением для азербайджанского кинематографа.

Фильм представляет собой философскую притчу о последнем живом ветеране Второй мировой войны, который живёт в одиночестве, разговаривая с холодильником, в котором хранит своё прошлое - cъёмки проходили в селе Сура Шабранского района, примерно в 120 км от Баку.

Короткометражный фильм «Torn» (Врозь) был представлен на Каннском кинофестивале 2014 года в рамках «Двухнедельника режиссёров» (Quinzaine des Réalisateurs) - этот независимый параллельный конкурс был основан в 1969 году и служит платформой для демонстрации авторского кино со всего мира. Фильм длится 22 минуты и состоит из двух новелл, снятых совместно азербайджанским режиссёром Эльмаром Имановым и немецким режиссёром Энгином Кундагом.

Сюжет повествует о двух параллельных историях: мальчике, который стремится стать частью детской компании, и мужчине, который встречается с женщиной на крыше. Фильм исследует пересечение миров взрослых и детей, их взаимосвязь и разделение.

В 2020 году фильм Теймура Гаджиева «Axşama doğru» вошёл в программу «Недели критики» Каннского кинофестиваля, став первой за историю существования программы азербайджанской картиной, попавшей в её престижный отбор. Короткометражная лента рассказывает историю молодой супружеской пары, которая во время поездки за город сталкивается с бытовыми разногласиями, приводящими к неловкой ситуации. Фильм выполнен в поисках нового киноязыка, ориентированного на передачу «третьего смысла», непередаваемого словами и уникального для кинематографа.

Подчеркнем, что «Неделя критики» - одна из старейших и уважаемых параллельных программ Канн, созданная в 1962 году французскими кинокритиками. Она открывает и поддерживает новые таланты в мировой кинематографии, ежегодно демонстрируя тщательно отобранные полнометражные и короткометражные фильмы. Среди режиссёров, начавших карьеру с этой секции, — мировые легенды, такие как Бернардо Бертолуччи, Вонг Кар-вай и Алехандро Гонсалес Иньярриту.

Спустя десять лет после участия короткометражного фильма «Sonuncu» в программе Каннского кинофестиваля, Азербайджан вновь оказался на карте одного из самых престижных мировых киносмотров. В 2024 году фильм «Sanki yoxsan» (Будто тебя нет) молодого режиссёра Азера Гулиева был отобран в основную конкурсную программу короткометражных фильмов 77-го Каннского фестиваля. Из более чем 4 тысяч заявок из разных стран мира, жюри выбрало лишь 11 работ, включая картину азербайджанского режиссёра - это стало важным событием не только для самого автора, но и для всей азербайджанской киноиндустрии, поскольку участие в официальной конкурсной программе Канн, к сожалению, остаётся редким достижением для национального кинематографа.

«Sanki yoxsan» - 15-минутная психологическая драма, рассказывающая о молодой паре, пытающейся сбежать от повседневной реальности и личных конфликтов. Однако поутру после ночного побега парень исчезает, и героиня сталкивается с болезненной неопределённостью; фильм поднимает темы одиночества, внутренней пустоты и поисков себя.

Как видим, несмотря на то, что участие в Каннском кинофестивале пока, к сожалению, остаётся редким достижением для азербайджанских фильмов, каждая такая история - уже победа. Присутствие наших режиссёров в программе фестиваля, будь то «Неделя критики» или секция короткого метра, говорит о том, что в Азербайджане есть авторы, умеющие говорить на универсальном киноязыке и вызывать интерес у международных кураторов. У азербайджанского кино, безусловно, есть потенциал, есть идеи, есть свои герои и истории. А значит, всё самое важное и вдохновляющее ещё впереди.

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