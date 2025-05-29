​​​​​​​Двадцать лет спустя хит Ройи «Ağlama» снова №1 в Азербайджане - ВИДЕО

Лирический хит «Ağlama» (музыка – Наиля Мирмамедли, слова Гюльага Тенха) из репертуара народной артистки Азербайджана Ройи Айхан спустя около двух десятилетий после релиза вновь покоряет музыкальные вершины.

Композиция заняла первую строчку в чарте Top 100 Azerbaijan по версии Apple Music, получив новое дыхание после исполнения в финале шоу Səs Azərbaycan.

На сцене проекта «Ağlama» прозвучала в дуэте Ройи и победительницы сезона Джамили Гашымовой. Эмоциональное выступление вызвало огромный отклик у зрителей и слушателей — песня стремительно набрала популярность на стримингах, а видеозапись дуэта попала в тренды YouTube, где на данный момент занимает 20-е место.

Интересно, что в текущем Top 100 Apple Music Азербайджана представлено сразу 11 песен Ройи, а 3-ю строчку рейтинга занимает ещё одна её лирическая композиция - «Bahar», также выпущенная в начале 2000-х.

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