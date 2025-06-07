За сутки с банковских карт граждан похищено около 6 тыс. манатов

В Азербайджане за минувшие сутки с банковских карт граждан было похищено почти 6 тыс. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел.

В ведомстве сообщили, что 6 июня в органы полиции поступили обращения по фактам несанкционированного списания денежных средств с карт. Установлено, что злоумышленники похитили 4850, 1000 и 999 манатов, а также 750 долларов США и другие суммы.

В сообщении отмечается, что подобные преступления происходят в результате передачи гражданами третьим лицам конфиденциальной информации, такой как CVV/CVC-коды, срок действия карт и одноразовые OTP-коды.

В МВД напомнили, что не следует передавать данные банковских карт, даже если звонящий представляется сотрудником банка. В случае подозрительной активности необходимо немедленно прекратить контакт, заблокировать номер и обратиться в полицию по номеру 102 или в ближайшее отделение полиции.