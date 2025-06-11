Ильхама Эльшадгызы: «Я чиста, как цветок» - ФОТО

Продолжается судебное разбирательство по уголовному делу Ильхамы Эльшадгызы, обвиняемой по статье, связанной с наркотиками.

Дело рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям - подсудимая была доставлена в зал суда из следственного изолятора и выразила протест против содержания под стражей, сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az.

Не признавая своей вины, Ильхама Эльшадгызы заявила, что на свободе она могла бы быть более полезной для общества: «Сегодня решается моя судьба. Я страдала, писала столько произведений. Я не обычный человек. Я журналист, а не наркоманка. Я чиста, как цветок», — сказала она.

В ходе процесса в качестве свидетелей выступили полицейские, проводившие обыск в её доме, которые опровергли утверждения подсудимой о необоснованном задержании и других обвинениях.

«Операция была проведена на основании полученной информации. В доме были обнаружены наркотики, после чего обвиняемую доставили в отдел полиции. Все её слова о давлении или подбросе наркотиков - ложь и клевета», - заявили они.

Отметим, что И.Эльшадгызы обвиняется по статье 234.1-1 Уголовного кодекса Азербайджана - незаконное хранение или перевозка наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере без цели сбыта. Ей грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.