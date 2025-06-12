«Гордость» Ройи Айхан – ВИДЕО
Народная артистка Азербайджана Ройа Айхан презентовала в сети новую песню «Qürur» (Гордость), автором музыки и слов которой выступил исполнитель мейханы Балаали Рзаев.
«Qürur» - это не просто песня, это поэтическое выражение внутренней силы и множества слов, оставшихся несказанными» - именно так позиционирует новинку команда звезды.
Отметим, что песня вышла в сети без полноценного клипа - только с простым визуальным сопровождением. В пресс-службе народной артистки отмечают, что «именно такая подача помогает сконцентрироваться на самой песне и лучше почувствовать её настроение и смысл».
Подчеркнем, что песня «Qürur» уже доступна на всех цифровых музыкальных платформах.
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