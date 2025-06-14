Сегодня в Азербайджане проходит «Последний звонок»

14 июня во всех общеобразовательных учреждениях Азербайджана звучит «Последний звонок».

Для тысяч школьников по всей стране он ознаменовал завершение 2024–2025 учебного года.

Торжественные линейки проходят с участием учеников, родителей и педагогов - особенно волнительным этот день стал для выпускников, которые прощаются со школой и вступают во взрослую жизнь.

Праздничные мероприятия проходят в школах Баку и регионах, сопровождаясь вручением грамот, выступлениями учеников и символическим звонком, после которого начинается новая глава в жизни молодых людей.