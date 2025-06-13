Дуа Липа выходит замуж

Всемирно известная британская певица Дуа Липа подтвердила, что она помолвлена с британским актёром Каллумом Тернером.

«Да, мы помолвлены. Это очень волнительно - решение провести вместе всю жизнь, быть лучшими друзьями навсегда. Это особенное чувство», - рассказала певица в интервью для британского Vogue.

Отмечается, что К.Тернер заказал для неё кольцо по индивидуальному дизайну, консультируясь с её сестрой и лучшими подругами.

«Я в восторге от него, оно очень «моё». Приятно знать, что человек, с которым проведёшь жизнь, хорошо тебя понимает», - подчеркивает певица.

Пара начала встречаться в январе 2024 года, но дату свадьбы ещё не назначила.

«Сначала я хочу закончить тур, Каллум - свои съёмки, а пока просто наслаждаемся этим временем. Раньше я особо не думала о свадьбе, а теперь задумываюсь: «Что бы я надела?» - заявляет Дуа Липа.