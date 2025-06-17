 Звезда «Эйфории» Эрик Дэйн рассказал о редком заболевании и прогрессирующем параличе - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

Звезда «Эйфории» Эрик Дэйн рассказал о редком заболевании и прогрессирующем параличе - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий15:49 - Сегодня
Звезда «Эйфории» Эрик Дэйн рассказал о редком заболевании и прогрессирующем параличе - ВИДЕО

В апреле 52-летний американский актер Эрик Дейн («Эйфория», «Анатомия страсти») сообщил, что у него диагноз боковой амиотрофический склероз (БАС), также известный как болезнь Лу Герига.

Актер дал интервью программе Good Morning America, где рассказал, о том, как проявляется болезнь: «Я начал ощущать слабость в правой руке. Тогда я не придал этому значения, подумал, что, возможно, просто слишком много печатал, и рука устала».

Однако спустя несколько недель состояние ухудшилось, и Э.Дэйн обратился к врачу – по словам актера, один специалист направлял его к другому, пока, наконец, не нашёлся невролог, который честно сказал: «Это выше моей компетенции».

Диагноз БАС был поставлен через девять месяцев. «Я никогда не забуду эти три буквы, - признается актёр. - Они со мной с того момента, как я просыпаюсь. Это не сон».

Эрик Дэйн сообщил, что полностью утратил подвижность правой руки и опасается за свою левую сторону: «У меня осталась одна рабочая рука - левая. Правая больше не функционирует вовсе. Но и левая начинает ослабевать. Думаю, через пару месяцев я потеряю и её».

Актёр добавил, что пока способен ходить, но чувствует тревогу за ноги: «Я волнуюсь. Пока хожу, но...».

БАС - это редкое дегенеративное заболевание, которое приводит к прогрессирующему параличу мышц. Болезнь обычно начинается с подёргиваний или слабости в конечностях, а затем приводит к нарушению речи. Лечение БАС отсутствует, и пациенты обычно живут от трёх до пяти лет после диагностики, хотя некоторые могут прожить десятилетия.

Читайте по теме:

У звезды сериала «Эйфория» диагностировали неизлечимую болезнь

Звезда сериала «Эйфория» Ангус Клауд умер в возрасте 25 лет

Названа причина смерти звезды сериала «Эйфория» Ангуса Клауда

Поделиться:
141

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Ассамблеи Северной ...

Общество

Обнародована численность населения Азербайджана

Общество

Skytrax вновь признал AZAL лучшей региональной авиакомпанией Центральной Азии и СНГ

Lifestyle

Жизнь после «Новой волны»: Анар Агаев - о конкурсе, учебе в Кембридже и творческом ...

Lifestyle

Звезда «Эйфории» Эрик Дэйн рассказал о редком заболевании и прогрессирующем параличе - ВИДЕО

Жизнь после «Новой волны»: Анар Агаев - о конкурсе, учебе в Кембридже и творческом пути, который только начинается - ВИДЕО

Российский оркестр выступил в Баку в знак благодарности за помощь в эвакуации из Ирана - ВИДЕО

Звезда сериала «Слова пацана» Никита Кологривый в Баку – ВИДЕО

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

Российский оркестр выступил в Баку в знак благодарности за помощь в эвакуации из Ирана - ВИДЕО

​​​​​​​Впервые опубликована уникальная запись Муслима Магомаева с оркестром Рафика Бабаева – ВИДЕО

Дуа Липа выходит замуж

«Любовь» Ильгары Кязимовой - ВИДЕО

Последние новости

Трампа «не волнует» заявление о том, что Иран не создает ядерное оружие

Сегодня, 16:10

Экс-премьера Франции Фийона приговорили к четырем годам тюрьмы условно

Сегодня, 16:08

Обнародована численность населения Азербайджана

Сегодня, 15:50

Звезда «Эйфории» Эрик Дэйн рассказал о редком заболевании и прогрессирующем параличе - ВИДЕО

Сегодня, 15:49

Нурлан Исмаилбейли рассказал о целях сертификации учителей в Азербайджане

Сегодня, 15:47

Skytrax вновь признал AZAL лучшей региональной авиакомпанией Центральной Азии и СНГ

Сегодня, 15:45

В Израиле из-за ударов Ирана погибли 24 человека

Сегодня, 15:38

Власти Грузии планируют упразднить Совет национальной безопасности

Сегодня, 15:31

Пашинян посетит Турцию – подтвердил спикер парламента Армении

Сегодня, 15:19

Вафа Ягублу: В Азербайджане информатике уделяется особое внимание

Сегодня, 15:17

В Шеки изъяты оружие и наркотики, есть задержанные

Сегодня, 15:15

Пьяный в бакинском метро: мужчина арестован за домогательства к ребенку

Сегодня, 15:10

Главы МИД ЕС согласовали позицию по вопросу Ирана

Сегодня, 15:04

Песков поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации россиян из Ирана

Сегодня, 15:00

СМИ: в Иране запретили использовать устройства, подключенные к общим сетям

Сегодня, 14:45

Джейхун Байрамов проинформировал главу Ассамблеи Северной Македонии о процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией - ФОТО

Сегодня, 14:40

Погода на среду: В Баку ожидается до 29 градусов тепла

Сегодня, 14:32

Минобороны ИРИ: Израиль не выдержит долгую войну с Ираном

Сегодня, 14:28

Министр экономики Азербайджана принимает участие в Форуме Международного фонда развития ОПЕК в Австрии - ФОТО

Сегодня, 14:20

Жизнь после «Новой волны»: Анар Агаев - о конкурсе, учебе в Кембридже и творческом пути, который только начинается - ВИДЕО

Сегодня, 14:15
Все новости
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра
1news TV

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

Одним из самых известных и древних видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана является ковроткачество. На первый взгляд схожие, эти образцы искусства на самомСегодня, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00