Звезда «Эйфории» Эрик Дэйн рассказал о редком заболевании и прогрессирующем параличе - ВИДЕО

В апреле 52-летний американский актер Эрик Дейн («Эйфория», «Анатомия страсти») сообщил, что у него диагноз боковой амиотрофический склероз (БАС), также известный как болезнь Лу Герига.

Актер дал интервью программе Good Morning America, где рассказал, о том, как проявляется болезнь: «Я начал ощущать слабость в правой руке. Тогда я не придал этому значения, подумал, что, возможно, просто слишком много печатал, и рука устала».

Однако спустя несколько недель состояние ухудшилось, и Э.Дэйн обратился к врачу – по словам актера, один специалист направлял его к другому, пока, наконец, не нашёлся невролог, который честно сказал: «Это выше моей компетенции».

Диагноз БАС был поставлен через девять месяцев. «Я никогда не забуду эти три буквы, - признается актёр. - Они со мной с того момента, как я просыпаюсь. Это не сон».

Эрик Дэйн сообщил, что полностью утратил подвижность правой руки и опасается за свою левую сторону: «У меня осталась одна рабочая рука - левая. Правая больше не функционирует вовсе. Но и левая начинает ослабевать. Думаю, через пару месяцев я потеряю и её».

Актёр добавил, что пока способен ходить, но чувствует тревогу за ноги: «Я волнуюсь. Пока хожу, но...».

БАС - это редкое дегенеративное заболевание, которое приводит к прогрессирующему параличу мышц. Болезнь обычно начинается с подёргиваний или слабости в конечностях, а затем приводит к нарушению речи. Лечение БАС отсутствует, и пациенты обычно живут от трёх до пяти лет после диагностики, хотя некоторые могут прожить десятилетия.

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