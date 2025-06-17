Жизнь после «Новой волны»: Анар Агаев - о конкурсе, учебе в Кембридже и творческом пути, который только начинается - ВИДЕО

Интервью 1news.az с победителем «Бакинской осени 2023» певцом Анаром Агаевым, занявшим в 2024 году третье место на международном конкурсе «Новая волна» - отметим, что это пока лучший результат Азербайджана на данном конкурсе.

В интервью 1news.az Анар Агаев рассказал, как участие в «Новой волне 2024» повлияло на его жизнь и карьеру, поделился закулисными историями конкурса, планами на будущее, а также рассказал о поступлении в Кембридж и взгляде на своё творчество после «Новой волны».

- Анар, прошёл почти год с вашего выступления на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Какие эмоции возникают, когда вы вспоминаете этот конкурс?

- Когда я вспоминаю «Новую волну», в памяти всплывают не только сцена и эмоции, но и высокая оценка членов жюри. Пожалуй, именно в мой адрес чаще остальных звучали самые восторженные отзывы от звёзд первой величины - и это, безусловно, оставило глубокий след. Это тёплое чувство благодарности, сопряжённое с лёгкой ностальгией.

Конечно, это был период огромной ответственности: многодневные репетиции под руководством лучших специалистов. Для человека, который с детства горит музыкой и наблюдал за конкурсом с самого его зарождения, «Новая волна» стала настоящим исполнением мечты. Приятнее всего вспоминать тот восторг на сцене, отдачу зрителей и ту атмосферу, когда каждое выступление ощущалось как большой семейный праздник музыки.

- На данный момент третье место - это лучший результат Азербайджана на «Новой волне». В какой момент вы поняли, что сделали что-то действительно значимое?

- Очень горд, что впервые за всю историю конкурса азербайджанец вошел в число победителей «Новой волны». Я сразу почувствовал: это действительно не просто цифры в протоколе, а настоящий вклад в музыкальную карту нашего региона. Особенно учитывая, что в 2024 году на конкурс было подано более 12 000 заявок, из которых в финал прошли только 14 исполнителей из 9 стран. А сам конкурс в эфире телеканала «Россия 1» смотрела многомиллионная аудитория зрителей по всему СНГ и Балтийским странам.

За «Новой волной» я следил с самого детства, тогда она казалась чем-то очень далеким. Теперь я понимаю, что преодолел огромный путь от мечты школьника, смотревшего трансляции, до участника, который не только оказался на этой сцене, но и оставил на ней свой заметный след, достойно представил свою родину, произнеся со сцены сокровенные слова «Yaşasın Azərbaycan!» во время церемонии награждения.

Не могу не отметить неоценимый вклад, который внес в мою победу наш выдающийся композитор Микаил Векилов, человек, буквально ставший членом семьи. Это имя говорит само за себя! Он написал для меня две потрясающие песни, с которыми я вышел на сцену фестиваля во второй и третий конкурсные дни. Песни «It Was December», стихи к которой написал я, а также «Mamma» произвели настоящий фурор. Эти поистине большие песни стали украшением фестиваля, что неоднократно подчеркивали музыкальные продюсеры конкурса.

- На конкурсе вас хвалили большие артисты - Филипп Киркоров, Лариса Долина, Ани Лорак и т.д. Что именно они говорили, и какие слова вам особенно запомнились?

- Мне выпала такая честь: из всех участников конкурса именно в мой адрес было сказано столько тёплых слов со стороны членов жюри, причём не только в рамках конкурса, но и за кулисами в тёплой неформальной обстановке - за это я безмерно благодарен. Особое место в моём сердце занимают слова Ларисы Долиной. Лариса Александровна впервые высказалась обо мне в первый конкурсный день («Хит страны») еще до того, как она услышала мой собственный репертуар, который прозвучал со сцены во второй и третий конкурсные дни. После того, как закончилась песня, она сказала: «Очень стильно, невероятно красивый голос, подача, обаяние - нет слов. Горжусь, что мы с вами из одного города».

В своем утреннем интервью на следующий день, о котором я узнал много позже, в ответ на просьбу журналиста назвать запомнившихся ей участников, она выделила именно меня, сказав следующее: «Очень понравился мне азербайджанский артист... Для меня - артист... Я не люблю, когда называют «вокалистами», потому что это артист. Почему артист? Потому что, когда он поёт песню, он читает маленький монолог со смыслом и должен пропустить его через себя для того, чтобы зритель ему поверил. Всё это происходило в большей степени у азербайджанского артиста: я не знала, о чём он поёт, но я понимала его... Он мне, правда, очень понравился».

Позже, после окончания трёх конкурсных дней, до оглашения официальных результатов, на закрытой вечеринке «Hello» наши пути снова пересеклись. Зал был полон звезд, продюсеров, выдающихся спортсменов, людей, так или иначе связанных с медийной сферой. Я наблюдал за выступлением артистов на сцене, в то время, как вдруг мой взгляд поймал идущую в мою сторону Ларису Александровну с другого конца зала. Она тепло поздравила меня, и так как в зале было слишком шумно, мы вместе пошли в сторону выхода. Этот прекрасный момент, к счастью, был запечатлён на камеру. Я поблагодарил Ларису за высший бал, который она присуждала мне на протяжении всех конкурсных дней. Лариса же в свою очередь произнесла невероятные слова мой адрес, и это было поистине волшебно. В ее открытом взгляде можно было прочесть столько искренности и теплоты, что каждое слово отзывалось во мне трепетным, легким оцепенением, а по телу несколько раз пробежали мурашки. Эти слова дали мне невероятный заряд для дальнейшего творческого роста, они укрепили мою веру в себя.

Лариса Долина отметила, что для нее было большим откровением мое появление на конкурсе и в музыкальном плане, и в артистическом, и подчеркнула следующее: «Ты артист, большой артист! У Муслима Магомаева была огромная аудитория зрителей. Я желаю, чтобы у тебя была такая же огромная аудитория. Потому что ты достоин этого абсолютно! У тебя есть всё для этого - артистизм, голос, подача, а самое главное - ты понимаешь то, о чём поёшь, и знаешь своё предназначение на сцене. Я желаю тебе победить в этом конкурсе».

За кадром мы также говорили о её любимом Баку, о бывшей улице имени Солнцева, где она провела свои ранние годы. Лариса Александровна также поделилась, что, когда со сцены прозвучало мое имя Анар, в ней проснулись самые трогательные эмоции, так как с этим именем ее связывает многое. Оно тотчас же навеяло воспоминания о ее многолетней дружбе с Анаром Мамедхановым.

Ани Лорак после моего выступления во второй день с песней «It Was December» также выразила свое восхищение, сказав: «Я просто в восторге. У меня нет слов! И все вот ваши эти обороты, ваши технические эти моменты, переходы с форте на пиано, а потом вдруг такая экспрессия. Все ваши обороты, мелизмы, вот то, что вы сделали в конце, это просто настолько филигранно. Это достойно высокого мастера! Браво!». Видео с этим комментарием Ани Лорак, кстати, завирусилось не на шутку в сети, им делились многие люди, связанные с музыкой и вокалом в частности, разбирая его на предмет вокальной терминологии. Мы также тепло пообщались с Каролиной лично на той же вечеринке «Hello», где она вновь выразила свое восхищение моими выступлениями, сказав, что они были «потрясающими».

Филипп Киркоров в одном из своих интервью после завершения конкурса тоже сказал: «Мне очень понравился певец из Азербайджана! Анар какой-то уникальный певец, прям для мюзиклов созданный!». Кстати, отрывок из этого интервью мне послали ребята с конкурса, я даже не знал, что оно прошло. Также после выступления во второй день нам с Филиппом удалось пообщаться за кулисами. Когда он увидел меня, он громко воскликнул: «Вы пели как Бог!» После мы еще недолго говорили о моих песнях, а потом уже пересеклись на церемонии награждения.

Игорь Матвиенко, комментируя мои выступления, сказал, что «Азербайджан был на высоте, просто реинкарнация Полада Бюльбюльоглу». Это было особенно приятно. Сергей Лазарев тоже сказал мне за кулисами очень теплые слова, высоко оценив мое выступление в заключительный конкурсный день с песней на итальянском «Mamma».

Награду мне вручали Лариса Долина и Олег Газманов. Особенно теплые моменты связаны с тем, что происходило дальше, после церемонии - будто сцена из фильма. За кулисами возле гримерочных шатров ко мне подошла красивая женщина. Мы тепло пообщались, и только потом я понял - это супруга Газманова! Оказалось, она болела за меня весь конкурс. Она пригласила меня в гримерку, а там уже накрыта поляна и бокалы полны игристого. И вот я уже отмечаю победу в кругу семьи, друзей и коллег Олега. Атмосфера - как дома, только с Олегом Газмановым. Вишенкой на торте стал неожиданный и очень тёплый момент - Олег записал видеообращение для моей мамы. Я недавно поделился этим видео в Инстаграме.

Также после выступления в финальный день, когда я одержал победу, к маме подошел Сергей Трофимов и поблагодарил ее за меня. Было очень приятно. Хочу отметить, что одной из конкурсанток была и его дочь, Лиза Трофимова. Я болел за нее еще на детском «Голосе», а теперь мы с ней оказались на одном конкурсе, очень сдружились с ней и ее замечательной мамой!

- Что стало для вас самым важным приобретением после «Новой волны» - новые знакомства, сценический опыт, уверенность в себе?

- Этот конкурс - самое широкомасштабное музыкальное событие на всем постсоветском пространстве - в первую очередь, подарил мне узнаваемость среди зрителей всего СНГ. «Новая волна» также принесла ценные знакомства с настоящими корифеями сцены - мало того, что я работал рядом с ними, так ещё и получил от них такую реакцию и такое внимание, которое, уверяю вас, для меня было на вес золота.

Еще одним важным приобретением после «Новой волны» стал бесценный сценический опыт - настоящее топливо для творчества. Восемнадцать дней интенсивного режима, когда каждый день был расписан по часам, точнее, чем мой будильник, а репетиции под руководством Александра Ревзина превращали каждый день в экзамен на прочность, но в хорошем смысле. Слаженная работа профессиональной команды дали возможность прочувствовать масштаб большой площадки и научиться заряжать зал своей энергией: отдача зрителей, их искренние эмоции и аплодисменты стали для меня главным источником вдохновения и позволили забыть про волнение… Ну, почти полностью.

- Было ли ощущение, что после конкурса вы перешли в новый этап в своей карьере?

- Вступил в новый этап творческой жизни в статусе победителя «Новой волны». Этот титул действительно важен и дарит особое мироощущение - ты уверен не просто в себе, а в том, что твоя музыка находит отклик на самых крупных сценах. Это внутренняя убеждённость, что я иду своим путём и двигаюсь в правильном направлении.

- Параллельно с музыкой вы учитесь в Кембридже. Расскажите, чему вы там обучаетесь, каково это - совмещать творческую жизнь с одной из самых престижных академических программ в мире?

- Я подал заявку в Кембриджский университет ещё в марте прошлого года, опираясь на сильную академическую базу и профессиональный опыт. Я учился в Лондоне, в ведущем британском исследовательском университете Royal Holloway, University of London по специальности «Финансы и бизнес-экономика» и получил степень бакалавра с отличием (First Class Honours). Уже на втором курсе мне поступило предложение о работе в Лондоне в компании KPMG. Это одна из глобальных организаций, оказывающих профессиональные услуги в сфере аудита, консалтинга и налогообложения для крупных корпоративных клиентов. Я проработал там около двух лет сразу после окончания университета в 2017 году. Затем я продолжил работать в той же области, но в другой международной компании - Ernst & Young, в ее бакинском офисе. Параллельно с работой и участием в музыкальных проектах, я выкроил драгоценное время для очень престижной профессиональной квалификации ACCA. Это глобальная ассоциация профессионалов в области финансов, учета и аудита, основанная в Великобритании и регулируемая королевской хартией. В течение трех лет, я стал ее членом, сдав 13 сложнейших экзаменов. Я даже занял первое место в стране и во всем Кавказском регионе, а также стал 13-м в мире по результатам одного из предметов.

Все эти внушительные достижения сформировали прочный фундамент для поступления в магистратуру в Кембриджский университет. Я прошел несколько этапов тщательного отбора, который завершился заключительным интервью с одним из именитых профессоров моего факультета, после чего мне пришло заветное приглашение от Кембриджа. Более того, университет в знак признания моих профессиональных и академических заслуг предложил стипендию в форме скидки на обучение, что, несомненно, для меня стало грандиозным достижением.

Получив приглашение от университета, я тотчас же подал заявку на «Государственную программу на 2022-2028 гг по обучению молодежи в престижных зарубежных высших учебных заведениях». После рассмотрения моей заявки, меня пригласили на собеседование, а уже в июле прошлого года мне пришла новость о том, что моя заявка была успешной и государство взяло на себя покрытие всех расходов на мое обучение и проживание. Я невероятно благодарен за эту бесценную возможность нашему Президенту!

Конечно, и по сей день продолжает будоражить сознание тот факт, что я поступил именно в Кембриджский университет, который подарил миру столько Нобелевских лауреатов, воспитал таких выдающихся личностей, как Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин, Стивен Хокинг, Дж. Р. Оппенгеймер и Владимир Набоков, а также дал образование 15 британским премьер-министрам и 25 главам правительств других стран. Каждое утро, проходя мимо легендарной яблони Ньютона по пути на утреннюю лекцию с чашкой горячего капучино в руках, я испытываю тихое, но глубокое чувство гордости, будто и я сам стал частью этой великой истории.

- Влияет ли учеба за границей на ваше музыкальное мышление, на стиль и подход к работе?

- Учёба за границей, безусловно, расширяет кругозор - и не только академически, но и культурно. Когда ты ежедневно находишься в мультикультурной среде, впитываешь разные подходы к восприятию искусства, невольно начинаешь по-новому чувствовать ритмы, структуру, эстетику. Я не скажу, что моё музыкальное мышление изменилось кардинально, но оно стало более многогранным.

Также хотел бы отметить, что я прошел прослушивание в хор при университете и получил престижную хоровую стипендию. В этом году её удостоились всего три тенора, где я единственный азербайджанец. Почти как в знаменитом трио Пласидо Доминго, Хосе Каррераса и Лучано Паваротти. Этот опыт научил меня ещё лучше слушать и слышать, чувствовать звучание в ансамбле и адаптировать свой голос, сохраняя индивидуальность - навыки, которые я неизменно переношу и в сольные проекты.

- Какие песни вы уже выпустили после конкурса? Есть ли композиции, которые стали особенно близки вам и вашей аудитории?

- После «Новой волны» я выпустил два новых сингла. «Disappear» - музыку написала Айтен Алиева, а текст на английском языке к этой песне написал я сам, также был снят клип.

«Mən yalvarıram» - лирическая песня на азербайджанском на слова Джейхуна Мамедова и музыку Айтен Алиевой. Она на самом деле стала для меня особенной, так как это мой дебютный азербайджаноязычный сингл и в нее я вложил можно сказать всю душу. С точки зрения исполнения, я бы сказал, что она стала своеобразным мостиком между западным звучанием и восточными вкраплениями.

- Что готовите сейчас? Можем ли мы ожидать в ближайшее время клипы, синглы, возможно, альбом?

- Сейчас у меня в разработке несколько проектов, о которых я пока предпочитаю не распространяться - пусть интрига остаётся. Могу лишь пообещать: уже в ближайшие месяцы вы услышите новые синглы. Следите за анонсами!

- Как бы вы описали своё звучание сегодня? Есть ли жанры или форматы, в которых вы хотели бы себя попробовать?

- Сегодня в основе моего звучания лежат честность и живые, неподдельные эмоции. Для меня с детства было важно не просто петь, а быть честным рупором заложенного в тексте смысла - полностью погрузиться в слово, чтобы эта искренность заставляла слушателя сопереживать. Что касается жанров и песенных форм, хочется сейчас поэкспериментировать с темпом, искать новые ритмические формы.

- В этом году Азербайджан вновь участвует в «Новой волне». Что бы вы хотели сказать нашему новому представителю – Теймуру Ганифаеву?

- Это большой конкурс и очень большая возможность для молодых исполнителей, хочу сказать, чтобы вы шли на сцену уверенно, и, конечно, желаю получить истинное удовольствие от момента выступления. Удачи на «Новой волне»!

- Планируете ли вы подать заявку на участие в «Евровидении»? Почему да или почему нет?

- «Евровидение» - это уникальная площадка для знакомства с международной аудиторией. С другой стороны, участие требует чёткой концепции и масштабной подготовки: нужно найти сильную песню, продумать постановку и мультимедийный образ, чтобы выступление было не просто ярким, а по-настоящему запоминающимся. Поэтому я планирую принимать решение, когда у меня будет крепкая композиция всех этих факторов, с которой мы будем уверены в результате.

- Как вы в целом относитесь к «Евровидению»? Что бы вам хотелось привнести на эту сцену от имени Азербайджана?

- Я отношусь к «Евровидению» как к уникальной площадке для культурного диалога и творческих экспериментов. От имени Азербайджана я бы хотел привнести на эту сцену по-настоящему сильную песню, визуальный образ, постановку номера и световое решение в единый купаж, где каждая деталь работает на общее впечатление и усиливает послание песни.

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Данный материал публикуется при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) и в соответствии с условиями конкурса на тему «Физическое и духовное развитие детей и молодежи»