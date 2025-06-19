В Азербайджане планируется строительство новых водохранилищ - ФОТО

В освобожденных от оккупации районах Азербайджана планируется реализация ряда крупных инфраструктурных проектов по улучшению водоснабжения.

Об этом сообщил представитель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Ильхам Гулиев в интервью журналистам в Лачине, передает 1news.az.

По его словам, уже подготовлены технико-экономические обоснования и проектно-сметная документация для водохранилищ на реках Хакери и Бяргюшад. Объем Хакеричайского водохранилища составит 91 миллион кубометров, а Бяргюшадчайского — 67 миллионов кубометров. Реализация этих проектов значительно улучшит обеспечение питьевой и оросительной водой Лачинского, Губадлинского, Зангиланского и других районов.

Также завершается подготовка технико-экономического обоснования для Сарсангского водохранилища, объем которого составит 565 миллионов кубометров. Этот объект будет использоваться для орошения 96 тысяч гектаров в Агдере, Тертере, Агдаме, Барде, Геранбое и Евлахе.

Кроме того, Гулиев отметил, что уже готовы документы по проектам водохранилища «Гыз галасы» и отходящего от него 52-километрового магистрального канала, а также канала Тертерчай (правый берег). В ближайшее время планируется начало их реализации.

«Эти проекты значительно улучшат водообеспечение десятков тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий», — подчеркнул представитель ADSEA.

Гафар Агаев

Надир Ибрагимли