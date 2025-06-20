Вновь арестован исполнитель мейханы «Mahir Ay Brat»

Исполнитель мейханы «Mahir Ay Brat» Махир Гоншуев нарушил правила ношения электронного браслета, в связи с чем назначенное ему наказание в виде ограничения свободы было отменено и заменено на лишение свободы.

В настоящее время Махир Гоншуев задержан и помещён в Бакинский следственный изолятор, сообщает 1news.az со ссылкой на Report.az.

Отметим, что М.Гоншуев был арестован в июне 2023 года. Ему было предъявлено обвинение по статье 234.1-1 Уголовного кодекса (приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере без цели сбыта).

Согласно приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям от 30 января 2024 года, в отношении Махира Гоншуева было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 8 месяцев (с ношением электронного браслета) – тогда он был освобожден прямо в зале суда.

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