Инцидент на стройке с рухнувшей стеной: ранее компанию уже обвиняли в нарушениях - ВИДЕО

Компания RR Construction — одна из известных строительных фирм Баку, которая, как оказалось, также приобрела известность благодаря ряду скандалов.

Буквально на днях на одной из её строительных площадок, расположенной возле станции метро «Низами» в Ясамальском районе Баку, обрушилась опорная стена в котловане новостройки. Бетонная стена сползла, накрыв и заблокировав экскаватор.

В связи с этим ранее на запрос Caliber.Az в пресс-службе Государственного комитета по градостроительству и архитектуре АР сообщили, что инцидент на стройплощадке в Ясамальском районе Баку (жилой массив 623, пересечение улиц Зивербека Ахмедбекова, Мухаммеда Нахчивани и Фуада Ибрагимова) связан со следующим:

Согласно распоряжению Исполнительной власти Баку №265 от 02.12.2022 года, земельный участок площадью 4,32 гектара между улицами Ильгара Исмаилова, Джалила Мамедгулизаде, Ибрагимпаши Абилова, Зивербека Ахмедбекова, Сюбхи Салаева, Фуада Ибрагимова, Мухаммеда Нахчивани и Алибабы Абдуллаева был передан в аренду ООО «RR Constructions» для строительства жилых и нежилых зданий.

Однако до завершения всех необходимых процедур для получения разрешения на строительство, на участке неоднократно фиксировались попытки начать несогласованные работы. Главное управление архитектуры и градостроительства города Баку при Госкомитете более 10 раз выявляло факты начала работ без соответствующего разрешения и направляло информацию в соответствующие структуры для пресечения правонарушений.

Как выяснилось, указанная компания уже давно была в центре внимания общественности из-за множества жалоб. Ниже некоторые известные общественности инциденты, связанные с ней.

Еще в марте нынешнего года Oxu.Az распространил видео, на котором гражданка жаловалась на незаконный снос зданий в Ясамальском районе Баку, на территории, известной как «Кубинка».

По её словам, строительная компания RR Construction заблокировала дома, лишив жильцов возможности свободного передвижения. «Они снесли всё, ограничили нам пути передвижения. Работы по сносу ведутся по адресу: улица Фуада Ибрагимбекова, 27. Представители компании уже начали бесчинствовать», – говорила женщина.

Отмечалось, что на видео также зафиксированы моменты, представляющие угрозу для жизни граждан.

В апреле 2024 года сообщалось о том, что в деятельности компании "RR Constructions" были выявлены нарушения: компания не выполняла требований исполнительного пристава по судебному решению.

Министерство юстиции составило протокол об административном правонарушении (статья 528.1 КоАП), который направлен в Ясамальский районный суд (судья Орхан Мамедли). Согласно статье, за такое нарушение юридическим лицам грозит штраф от 3 до 5 тысяч манатов.

Помимо этого, в июне 2023 года распространилась информация о том, что Руководство "RR Constructions" MTK, планирующей построить новый жилой комплекс в Баку, в районе, известном как «Кубинка», угрожает жителям.

Согласно информации, распространенной сайтом DİA.az, Рафаэль Абдуллаев, руководитель "RR Constructions" MTK, которому было поручено построить на месте непригодных для эксплуатации домов новый комплекс "Imperial Residence" общей площадью 173 тысячи квадратных метров, состоящий из 11 зданий, вместо того чтобы договориться с жителями, чьи дома попали под проект, начал им угрожать. Об этом сайту рассказали сами жильцы.

Редакция 1news.az будет держать данную ситуацию в центре внимания, следить за дальнейшими событиями, чтобы информировать общественность.