На что направлена ​​манипуляция армянской прессы по обвинению «Азербайджана в вырубке лесов»?

Армянские СМИ опубликовали статью под заголовком «Азербайджан вырубил 60 гектаров леса Шикаох» со ссылкой на сайт «Hetq», который финансируется OCCRP и Фондом Сороса.

В статье со ссылкой на карту спутникового приложения «Planet» и фотографии из программы «Google Earth» утверждается, что азербайджанцы вырубили деревья в лесу, принадлежащем заповеднику Шикаок (настоящее название Шихховуз — ред.), построили на их месте военные объекты и проложили дорогу шириной 7-8 метров.

Faktyoxla Lab. провел расследование этих заявлений. Представляем читателям 1news.az результаты данного расследования.

«Прежде всего, следует отметить, что «Hetq» и другие сайты, чтобы привлечь внимание к проблеме и показать «нанесенный ущерб» в больших масштабах, драматизируют ситуацию, представляя территорию, расположенную у подножия небольшой горы, как заповедник. В статье говорится только о горе и небольшой лесной полосе перед селом «Неркин-Ханд» (Ашагы Анд).

Армяне утверждают, что азербайджанская сторона продвигается с юго-восточной части «заповедника Шихховуз» с 2023 года.

Ссылаясь на снимки Google Earth от августа 2023 года, армянские журналисты пишут, что в местах вблизи армяно-азербайджанской границы вырублены деревья и построены дороги. Хотя снимки 2022 года показывают в этом районе густую лесную полосу.

На данных скринах показаны сделанные в 2022 и 2023 годах спутниковые фотографии части условной линии границы, проходящей ниже села Неркин-Ханда и лесной полосы.

Faktyoxla Lab. представляет свои спутниковые снимки «Заповедника Шихховуз», сделанные в 2020 и 2024 годах, обращая внимание на вырубку деревьев в лесной полосе на армянской стороне границы и строительство дороги на их месте.

На снимках, датированных февралем и мартом 2020 года, запечатлены факты, отражающие уничтожение этой лесной полосы самими армянами и строительство на ее месте дороги.

На этих кадрах следует обратить особое внимание на исходную точку или стык дорог с основной дорогой. Хотя армянская сторона утверждает, что эти дороги также были проложены азербайджанской армией, факт остается неизменным. С левой стороны условной границы, то есть на части, принадлежащей Армении, отчетливо видно состояние лесной полосы и строящиеся дороги.

Другой момент заключается в том, что армянские СМИ неоднократно сообщали о якобы имевшей место вырубке лесов «Шихховузского заповедника» с 2023 года и размещении азербайджанских военнослужащих на позициях в непосредственной близости от села Неркин-Ханд.

Одним из тех, кто представил эти факты с большим шумом и ажиотажем, является бывший омбудсмен Армении Арман Татоян. В целом Татоян «известен» тем, что постоянно распространяет ложную информацию об Азербайджане и делает не соответствующие действительности заявления.

Мы считаем, что последняя статья «Hetq» также была подготовлена ​​на основе фейкового видеорепортажа Татояна.

Мы, в свою очередь, определили, что многие кадры в видеосюжете, который Татоян опубликовал после своей поездки в село Неркин-Ханд в августе прошлого года, являются фейком и дезинформацией.

Например, Татоян утверждает в видео, что азербайджанские военные вырубили более 10 000 деревьев на холме напротив села Неркин-Ханд и построили дорогу протяженностью в десятки километров.

Из следующих кадров видно, что математические знания А. Татояна находятся на уровне ученика начальной школы:

Конечно, построить десятки километров дорог здесь невозможно, и даже если они и были проложены, то ясно, что большую часть из них построила Армения.

Второй факт, представленный Татояном, заключается в том, что жители деревни используют близлежащую реку Цав для питья.

Представленные нами кадры взяты из видеосюжета, подготовленного "CIVILNET" о Неркин-Ханд. Мы не даем никаких дополнительных комментариев о составе и полезности воды.

С другой стороны, логика обвинения азербайджанских военных в мутности и плохом качестве воды, поступающей в село, непонятна.

Другая ложная информация, распространяемая Татояном, заключается в том, что сельское кладбище и школа находятся под контролем азербайджанских солдат, и поэтому ученики не ходят в школу, а пожилые люди не могут посещать могилы своих родственников.

Также следует отметить, что село Неркин-Ханд является одним из ближайших к условной границе с Азербайджаном сел в Западном Зангезуре (Гафанский район). По данным Статистического комитета Армении, в 2001 году в селе проживало 113 человек, а в 2010 году — 78. По данным 2024 года, это небольшое село, состоящее из 20 семей (50 жителей). Подавляющее большинство села составляют пожилые люди.

Чтобы наглядно это понять, достаточно посмотреть этот видеосюжет, опубликованный «CIVILNET» 20 ноября 2021 года. В сюжете показана как сельская школа, так и обучающиеся в ней ученики. Становится ясно, что в этом здании, которое они называют школой, обучаются всего три ученика разных возрастных категорий.

Утверждение, что «они не могут ходить в школу из соображений безопасности», не более чем спекуляция.

Факты, указывающие на то, что население деревни стареет, можно увидеть и из репортажей армянских сайтов и телеканалов, показывающих Неркин-Ханд.

С другой стороны, армянские СМИ утверждали, что азербайджанская сторона продвинулась в сторону Неркин-Ханда весной 2021 года. «Именно из-за продвижения азербайджанской стороны армянские власти очнулись и (внимание на эту часть) построили дорогу мимо старого села и кладбища».

Почему мы хотели заострить внимание именно на этой части?! В фейковой инфографике, подготовленной Арманом Татояном, и в большинстве видеосюжетов армянских СМИ жители Армении неоднократно подчеркивают, что кладбище и проходящая рядом дорога находятся под контролем азербайджанцев. Приведенным нами фрагментом армяне опровергают сами себя. То есть дорогу построили армяне, а не Азербайджан.

Еще один момент. Несколько фрагментов, обнаруженных нами в видеосюжете «Родина есть Родина – Неркин-Ханд», опубликованном «Еркирмедиа» 12 апреля 2024 года, также подтверждают ложность утверждений Татояна. Например, в одной из частей видеосюжета сотрудник «Еркирмедиа» берет интервью у руководителя базы отдыха, построенной для туристов в нескольких сотнях метров от кладбища, и знакомит зрителей с тамошними условиями.

Абсурдно и ложно, что жители небольшой деревни из 20 семей, протяженностью 300-400 метров, не могут ходить на кладбище, расположенное в нижней части, из соображений безопасности, в то время как в одной части (верхней части) работает туристический центр.

Так в чем же истинная причина этого ложного шума о вырубке деревьев Татояном и «Hetq», который ссылается на подготовленный им дезинформационный отчет?

Чтобы разобраться в этом, сначала обратимся к инструментам OSINT, специализирующимся на незаконных вырубках в лесополосе.

Инструмент 1. В знаменитом «Global Forest Watch» мы можем войти в разделы «Армения», а затем «Сюник» и получить подробную информацию о состоянии лесного хозяйства в регионе.

Самая первая диаграмма дает информацию о том, какую площадь лесов потеряла Сюникская область в 2001-2024 годах.

Таблица также показывает, что экологический террор против природы в этом регионе начал осуществляться с 2000-х годов и достиг своего пика в 2003 году. Согласно расчетам приложения, за эти годы в Сюникской области было уничтожено 2,23 кГа (килогектары, тысячи гектаров) лесополос.

Следующая диаграмма классифицирует как были уничтожены лесополосы. Получается, что 222 га лесополос были уничтожены из-за переработки тяжелых металлов, 80 га - из-за сельскохозяйственных работ, 56 га - из-за строительства населенных пунктов и инфраструктурных объектов. К временным факторам воздействия относятся физическое вмешательство (1,21 га), другие природные явления (212 га) и пожары (68 га).

Диаграмма 3 показывает соотношение лесных полос, уничтоженных или разрушенных по естественным причинам в Сюникском регионе по сравнению с другими регионами. Мы определяем, что лес не только в Сюникском районе был уничтожен с таким варварством армянами, природе Лорийского и Тавушского районов также был нанесен серьезный ущерб.

Инструмент 2. В качестве второго метода обратимся к приложению «Planet».

Информация, которую дает нам программа по представленной нами территории (конкретно деревня Неркин-Ханд и ее окрестности), такова: в 2002-2024 годах эта территория потеряла в общей сложности четыре гектара леса, большая часть из которых пришлась на 2003-2004 годы.

На диаграмме ниже показаны конкретные участки, где были вырублены деревья. (Фиолетовые пятна на фотоэкране — это уничтоженные участки.) Для создания более полной картины представляем вид леса с ракурса, снятого армянами.

Как мы видим, присутствие азербайджанских солдат на этих территориях, строительство дорог или вырубка деревьев невозможны.

Инструмент 3. Наконец, обратим внимание на изображения, предоставленные последним открытым источником для мониторинга лесного хозяйства - программой «OSMLandUse». Информация о селе Неркин-Ханд и окружающей лесной полосе в приложении «OSMlanduse» показывает, что в селе есть два больших пастбища, площадью 171 330 м² и 264 865 м².

Этот факт опровергает утверждение жителей Армении о том, что «у нас отобрали землю для выпаса скота». Кстати, в подготовленном Татояном видеосюжете также прозвучала жалоба жителя на потерю садового участка в 0,7 га земли и 400 деревьев, которые ему когда-то принадлежали.

То, что жалоба Арменака Гаспаряна необоснованна, можно увидеть на карте, предоставленной программой «OSMlanduse». Когда сельчанин говорит о потерянной им земле, он подразумевает землю, которую он незаконно использовал в течение 28-летней оккупации территории Зангиланского района, граничащего с Гафанским районом Западного Зангезура.

В настоящее время Азербайджан вернул эти земли, и армяне выдвигают необоснованные и беспочвенные заявления о том, что незаконно используемые ими пастбища и самовольно засаженные садовые участки вернулись к своим истинным и законным владельцам. То же самое можно сказать и о женщине на этом видео, которая жалуется на то, что не может выйти на поле, где она уже много лет выращивала пшеницу.

Теперь перейдем к основной части темы и исследования - представлению данных о деятельности лесной мафии и массовой вырубке лесов в Армении.

Очевидно, что эта страна занимает одно из первых мест в мире по относительным показателям массовой вырубки лесов. Этот факт также отражен в статистических данных, предоставленных Globalforestwatch:

Статьи в армянских СМИ о лесных погромах подтверждают то, что мы сказали.

Факт 1. 5 августа 2016 года на сайте «Арминфо» была опубликована статья под названием «Браконьеры вырубают редкие виды деревьев в заповеднике Шихховуз».

В статье говорится, что в «заповеднике Шихховуз» незаконно вырублено более 30 редких видов дубов. По словам местных жителей, дубы были вырублены для изготовления бочек на «Авшарском винно-коньячном заводе», принадлежащем брату министра охраны окружающей среды Арамаиса Григоряна.

Автор отмечает, что спутниковые снимки также подтверждают факт незаконной вырубки деревьев в «заповеднике Шихховуз». Кадастровые границы этого заповедника были задокументированы решением № N 1401-N.

Факт 2. В статье «Топор лесной мафии: адские круги Зангезурского биосферного комплекса», написанной журналисткой Нарине Киракосян 14 февраля 2018 года, говорится, что хотя в «Шихховузском заповеднике» было вырублено 600 деревьев, соответствующие органы, обнаружив этот факт, не обратились в правоохранительные органы.

В статье отмечается, что хотя факт незаконной вырубки был внесен в табельный журнал, через некоторое время этот журнал также был загадочно утерян.

Автор статьи пишет, что «древесная мафия» продолжает свою деятельность в Армении, в частности в заказниках и заповедниках Сюникской области. Удивительно, но в этой работе им помогают многие люди, от высокопоставленных лесничих до рядовых работников лесного хозяйства. Неслучайно Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело против Армянского лесного союза («Аянтар» («Армлес», «АрмМеша») и 13 сотрудников Министерства охраны окружающей среды. Им предъявлены обвинения во взяточничестве, скупке и покровительстве лесной мафии. Установлено, что в результате этих преступных действий лесная мафия нанесла государству ущерб в размере 1,5 млрд драмов (3 млн долларов США). Примечательно, что из этого уголовного дела были изъяты части, связанные с преступными действиями сотрудников Гафанского и Мегринского лесхозов. Журналист подчеркивает, что не смог установить причину этого факта.

И это еще не все. В августе 2016 года в «Шихховузском заповеднике» (конкретно, близ села Неркин-Ханд) вновь был обнаружен факт массового уничтожения 30-летних ценных дубовых деревьев. Эксперты определили, что рыночная стоимость каждого кубометра этих деревьев составляет семь тысяч долларов. В статье отмечается, что хотя в Мегринской прокуратуре и было возбуждено уголовное дело, позже материалы уголовного дела были переданы в Сюникскую прокуратуру и так называемое «Кашатагское» (Лачинское) отделение полиции бывшего самопровозглашенного режима из-за невозможности установить место совершения преступления. Хотя с момента этого инцидента прошло 2,5 года, шихховузская «древесная мафия» снова победила.

Факт 3. 3 ноября 2008 года армянское агентство «Арминфо» сообщило, что некая компания взяла в аренду 1700 гектаров земли на территории сел Шихховуз, Цав, Срашен и Цакат и начала геологоразведочные работы с целью поиска месторождений меди на этой территории.

Факт 4. 6 декабря 2017 года известный армянский экологический сайт «ЭкоЛур» опубликовал статью под названием «Инспектор Шихховузского заповедника подозревается в незаконной вырубке деревьев».

Факт 5. 05.05.2011 г. в СМИ была опубликована критическая статья под названием «Заповедники в Армении существуют только на бумаге». В статье приводится информация о плачевном положении заповедников, браконьерах и «лесной мафии».

Факт 6. Группа представителей гражданского общества выступила с заявлением к властям Армении под названием «Общественность требует: Прекратите уничтожение армянских лесов».

Факт 7. 24 августа 2021 года на сайте Sputnik Армения была опубликована статья под названием «Незаконный оборот лесной мафии в Армении измеряется несколькими сотнями миллионов драмов». В статье говорится, что министр окружающей среды Романос Петросян рассказал о трудностях борьбы с лесной мафией в Армении и заявил, что даже те, кто должен был защищать леса, включились в этот преступный бизнес. Министр напомнил, что недавно было возбуждено уголовное дело против трех бывших и шести новых сотрудников лесного хозяйства.

Факт 8. В статье «Эксперты считают, что «лесная мафия» планирует уничтожить половину лесов Армении» в «Арминфо» отмечается, что леса покрывают лишь 10% территории страны, а также добавляется, что переработкой древесины занимаются около 300 компаний, доход которых составляет около 132 миллионов долларов.

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Факт 9. Премьер-министр Армении Никол Пашинян затронул эту тему во время одной из своих встреч в регионах в первые дни своего прихода к власти и заявил, что «лесная мафия не сможет так продолжать, никаких поблажек в отношении них не будет».

Факт 10. В статье под названием «Лесной бизнес расширяет свои границы» говорится, что на трассе Шихховуз-Гафан-Горус в Сюникской области и на трассе Дзех-Ванадзор в Лори часто можно увидеть грузовики, груженные вырубленными деревьями. В статье приводится множество фактов о незаконной вырубке деревьев, переработке древесины и сотрудничестве деревообрабатывающих цехов с браконьерами.

Факт 11. В повестке дня СМИ оказалась новость под названием «Бывший директор «Аянтар» (объединение Армянское лесное хозяйство) обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями», опубликованная 17 мая 2022 года. Директор, представитель партии «Дашнакцутюн», признан виновным в хищении арендной платы и штрафов. Отмечалось, что ущерб, нанесенный им государству, составил 34 миллиона 114 тысяч драмов.

Факт 12. В Армении в 2023 году от аренды лесополос получено 38,8 млн долларов США. Всего договоры аренды заключены с 235 физическими и юридическими лицами.

Факт 13. В статье, опубликованной на сайте «Hra», говорится, что отчет, опубликованный «Armenia Tree Project», показывает, что в Армении ежегодно вырубается 750 тысяч кубометров деревьев, и только 10-12% этой деятельности официально регистрируется.

Факт 14. В первом квартале 2025 года сектор сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства в ВВП Армении вырос на 10%. Национальный статистический комитет Армении опубликовал информацию об этом. В информации говорится, что в январе-марте только за счет лесного хозяйства было получено 502,7 млн ​​драмов, что на 80,2% больше по сравнению с предыдущим годом.

Таким образом, возникают два предположения относительно распространения ложной информации о массовой вырубке деревьев на участке «заповедника Шикховуз» близ села Неркин-Ханд Артемом Татояном и «Hetq», подготовившим расследовательскую статью на основе предоставленной им ложной информации.

Наше первое предположение заключается в том, что широко распространенная в Армении «лесная мафия» использует Татояна для оклеветания азербайджанской стороны, чтобы скрыть следы экологического преступления, которое она совершила в этом районе.

Второе предположение связано с коррупцией высокопоставленных офицеров Министерства обороны Армении, которые построили военные укрепления, казармы, укрытия для тяжелой техники и другие защитные сооружения в этом районе, скооперивовавшись для этой работы с «древесной мафией». Желание Татояна постоянно держать себя в повестке дня с помощью ложной информации и его склонность к коррупции делают оба предположения обоснованными.

В заключение представляем наши заметки о позициях азербайджанской армии вблизи Неркин-Ханда и угрозе для жизни жителей этого села.

Итак, армянские СМИ и политики постоянно заявляют, что Азербайджан вторгся на территорию Армении вблизи Неркин-Ханда.

Сначала давайте рассмотрим официальные заявления, подтверждающие опровержение этого заявления армянскими официальными лицами:

1. 17 декабря 2020 года Министерство обороны Армении приказало находящимся в его подчинении воинским частям покинуть высоты, обеспечивающие безопасность в Гафанском районе и 13 соседних селах (Давид-Бек, Кахнут, Уджанис, Егвард, Агарак, Дичмайри, Сюник, Гегануш, Чекатен, Шикаок, Срашен, Неркин-Ханд и Цав) в Зангиланском районе до 17:00 18 декабря 2020 года.

27 октября 2021 года Пашинян подтвердил этот факт с трибуны парламента Армении, заявив, что это решение было необходимо для избежания войны: «Я был уверен, что если бы это решение не было принято, у нас были бы серьезные проблемы и трудности в Сюнике. Я отдал приказ об отступлении, и Вагаршак Арутюнян выполнил приказ».

2. В марте 2022 года бывший омбудсмен Арман Татоян вновь заявил, что азербайджанская армия вошла на суверенные территории Армении в районе села Цав и дислоцируется там. Однако всего через два месяца после этого заявления Министерство обороны Армении опровергло это заявление, заявив, что «никаких азербайджанских позиций вблизи села Цав не было и нет».

3. В марте 2022 года заместитель министра обороны Армении Арман Саркисян в заявлении журналистам полностью опроверг эту информацию и подтвердил, что азербайджанцы не входили на суверенные территории Армении.

4. Даже армянские СМИ доказывают, что заявления Татояна ложны. Области, отмеченные красным на экране, принадлежат армянской стороне. Эти посты находятся как около кладбища, так и около старой деревни.

В целом армянские СМИ отличаются тем, что публикуют не только мнения официальных лиц, но и высказывания простых сельчан, не проводя при этом никаких расследований. Например, 14 марта 2022 года «Armdaily» процитировало жительницу села Неркин-Ханд Асмик Казарян, которая заявила, что «враг установил палатки возле старого села и кладбища. Кажется, они начали эту работу 27-28 февраля. Сейчас у них пять палаток. У нас там пастбище, кладбище и садовые участки. Несколько дней назад мой муж и сын пошли на кладбище. «Они увидели, что две из пяти палаток пусты, а из остальных доносились голоса», — опубликовал эту новость указанный сайт, несмотря на ложную информацию жителя села. Как ни странно, «Hetq» хотя и ссылался на эту статью, но также процитировал другого жителя, который полностью опроверг мнение жителя села.

В статье говорится: «Житель села Серж Адамян говорит, что 15 марта он посетил могилу своего сына. Этот человек ходит на кладбище каждые 2-3 дня (обратим внимание на эту часть - ред.) и, в отличие от главы сельской общины Багдасаряна и его односельчанки Асмик Казарян, утверждает, что хотя азербайджанцы и продвигают свои позиции, они находятся далеко от домов, где живут жители, а палатки с кладбища не видны».

Эти фрагменты также опровергают тот факт, что армянская сторона проигнорировала дезинформацию, распространяемую азербайджанцами о продвижении своих позиций. На кадрах можно увидеть укрепления и окопы, построенные армянами на территории Азербайджана, старого бойца террористической организации «Еркрапа», стоящего на посту, и армянский флаг, развевающийся в лесу напротив села (тогда как «Hetq» и Таноян делятся только фейковыми схемами с азербайджанским флагом).

В заключение хотелось бы отметить один факт. Если бы азербайджанская сторона выдвинула свои позиции, то этот факт был бы обнаружен и отмечен в результате постоянного мониторинга, проводимого Миссией Европейского Союза в Армении (EUMA) в селе. Тот факт, что представители EUMA не сделали подобного заявления, несмотря на два визита в село, еще раз подтверждает, что обвинения являются дезинформацией и вымыслом.

Кстати, укрепления и другие военные объекты, выдаваемые Арманом Татояном за азербайджанские позиции, на самом деле принадлежат Армении. Это подтверждают и снимки, взятые из программы Google Earth.

Вывод:

- Распространенное в армянских СМИ утверждение о том, что «Азербайджан вырубил 60 гектаров леса в заповеднике Шихховуз», является ложным;

- Заявления как СМИ, так и жителей села относительно продвижения позиций азербайджанской армии опровергнуты Министерством обороны Армении;

- Предполагается, что такая информация была подготовлена ​​по заказу заинтересованных сил, причастных к лесному террору».