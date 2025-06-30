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Названа причина обрушения дорожного покрытия на территории Баксол – ФОТО

First News Media17:55 - Сегодня
Названа причина обрушения дорожного покрытия на территории Баксол – ФОТО

Объединенная служба водоснабжения крупных городов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана сделала официальное заявление в связи с обрушением дороги на территории Баксол, в результате которого 27-летний Джумшуд Джумшудлу упал в коллектор и погиб.

В заявлении говорится, что 26 июня в Наримановском районе Баку на 430-м метре промышленно-бытового коллектора произошел несчастный случай, в результате обрушения дорожного покрытия погиб гражданин. Сообщается, что 930-метровый аварийный участок коллектора, который эксплуатируется с 1986 года, с 2019 года постепенно проходит капитальный ремонт – в отношении оставшейся части принимаются необходимые меры для проведения ремонтных работ.

«Вдоль данной территории по обе стороны дороги функционирует рынок строительных материалов. Канализационные колодцы, находящиеся на балансе Объединённой службы водоснабжения крупных городов, оказались под зданиями этих магазинов. Несмотря на многочисленные предупреждения соответствующего управления водоканала, требования не были выполнены: территория не только не была освобождена, но, напротив, охранная зона коллектора была загружена тяжёлыми строительными материалами. Такая ситуация не только препятствовала проведению работ, но и привела к обрушению дорожного покрытия над коллектором» - отмечается в заявлении Объединенной службы водоснабжения крупных городов.

Подчеркивается, что несмотря на установку предупредительных знаков и металлических ограждений в зоне происшествия, предприниматели убрали эти знаки, чтобы позволить въезд в зону крупногабаритного грузового транспорта.

«Кроме того, предприниматели накрыли обрушившийся коллектор деревянными досками, что мешало увидеть аварийное состояние участка. Снятие ограждений и примитивное закрытие места обрушения не позволили гражданину оценить опасность, и он приблизился к аварийной зоне. В результате произошёл несчастный случай», - говорится в заявлении.

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