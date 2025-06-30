 На балансе какого органа находился «канал смерти» в Баку? | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

На балансе какого органа находился «канал смерти» в Баку?

Фаига Мамедова12:35 - Сегодня
На балансе какого органа находился «канал смерти» в Баку?

В Баку возбуждено уголовное дело по факту гибели человека в результате обрушения грунта.

Как сообщает 1news.az, Генеральная прокуратура Азербайджана распространила официальную информацию о возбуждении уголовного дела по факту гибели человека, произошедшей в результате обрушения грунта в столице.

Согласно предоставленным данным, 26 июня в 20:30 Джумшуд Джумшудлу, 1997 года рождения, провалился в канал с канализационными водами в результате обрушения поверхности земли у дома, расположенного по адресу: город Баку, Наримановский район, улица Алескера Гаибова, 20/90.

В ходе поисковых мероприятий тело погибшего было обнаружено 28 июня в 15:35 в резервуаре для очистки сточных вод, находящемся в посёлке Говсан Сураханского района города Баку.

Сотрудники прокуратуры провели осмотр места происшествия и тела, изъяли записи с камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент происшествия, а также осуществили иные необходимые процессуальные действия.

Установлено, что канал, в который провалился пострадавший, находится на балансе и в эксплуатации Бакинского управления водоснабжения и канализации Публичного юридического лица «Объединённая служба водоснабжения крупных городов» при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджанской Республики.

По данному факту Наримановская районная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 314.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики — халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека.

В настоящее время продолжается предварительное следствие.

Читайте по теме:

В Баку продолжаются поиски молодого человека, провалившегося в люк: появились шокирующие подробности - ВИДЕО

Установлена личность мужчины, провалившегося в канализационный люк в Баку - ВИДЕО

Госагентство прокомментировало трагический случай на территории Баксол – ВИДЕО

Поделиться:
1315

Актуально

Общество

Возбуждено уголовное дело по факту взрыва на территории киностудии ...

Политика

Баку призывает мировое сообщество отреагировать на нарушение Арменией ...

Общество

Задержаны двое сотрудников ФСБ России, работавших в Sputnik Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Политика

Расим Мусабеков: «Москва решила попрессовать Баку — и просчиталась»

Общество

Наркокурьер с крупной партией задержан в Билясуваре

Минюст Азербайджана внедряет проверку родственных связей при регистрации браков

МВД обратилось к водителям

Азербайджанский школьник стал «первым среди первых» на международной олимпиаде – ФОТО

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

В Азербайджане отменены запланированные совместные с Россией культурные мероприятия

Пожар на территории киностудии «Азербайджанфильм» потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Араик Арутюнян рассказал о незаконной деятельности компаний в период оккупации Карабаха

Тела убитых силовиками в Екатеринбурге азербайджанцев будут доставлены в Баку завтра

Последние новости

Баку призывает мировое сообщество отреагировать на нарушение Арменией гуманитарного права

Сегодня, 17:13

Наркокурьер с крупной партией задержан в Билясуваре

Сегодня, 16:45

Минюст Азербайджана внедряет проверку родственных связей при регистрации браков

Сегодня, 16:35

Азербайджан и Болгария провели политические консультации

Сегодня, 16:33

МВД обратилось к водителям

Сегодня, 16:25

Азербайджанский школьник стал «первым среди первых» на международной олимпиаде – ФОТО

Сегодня, 16:15

Из Пекина в Баку: стартовал первый мультимодальный грузовой маршрут - ФОТО

Сегодня, 15:45

Задержаны двое сотрудников ФСБ России, работавших в Sputnik Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:41

В Иране назвали число погибших за время конфликта с Израилем

Сегодня, 15:31

Араик Арутюнян: Звание генерал-лейтенанта Джалалу Арутюняну было присвоено президентом Армении Арменом Саркисяном

Сегодня, 15:14

Выдача разрешений на портале «Наш путь в Карабах» приостановлена до этой даты

Сегодня, 15:12

Тела Зияддина и Гусейна Сафаровых переданы родственникам

Сегодня, 14:55

Москва о протесте Баку: Кремль сожалеет, но оправдывает действия силовиков

Сегодня, 14:46

Расим Мусабеков: «Москва решила попрессовать Баку — и просчиталась»

Сегодня, 14:40

ЕС продлил на шесть месяцев санкции против РФ

Сегодня, 14:31

Экс-министр юстиции награжден орденом «Шараф»

Сегодня, 14:30

Москалькова обратилась в Генпрокуратуру РФ после обращения омбудсмена Азербайджана

Сегодня, 14:21

Свобода в обмен на национализацию «Электросетей Армении»: Самвелу Карапетяну предложена сделка?

Сегодня, 14:18

Верховный представитель ЕС подтвердила: Венгрия блокирует предоставление Армении средств из Фонда мира

Сегодня, 14:12

В Баку наркоторговец с ножом оказал сопротивление полиции и был обезврежен

Сегодня, 14:04
Все новости
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В последнее время на улицах Баку все чаще появляются магазины с загадочными и порой эксцентричными названиями — «Волшебные свечи», «Талисманы25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35