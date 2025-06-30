На балансе какого органа находился «канал смерти» в Баку?

В Баку возбуждено уголовное дело по факту гибели человека в результате обрушения грунта.

Как сообщает 1news.az, Генеральная прокуратура Азербайджана распространила официальную информацию о возбуждении уголовного дела по факту гибели человека, произошедшей в результате обрушения грунта в столице.

Согласно предоставленным данным, 26 июня в 20:30 Джумшуд Джумшудлу, 1997 года рождения, провалился в канал с канализационными водами в результате обрушения поверхности земли у дома, расположенного по адресу: город Баку, Наримановский район, улица Алескера Гаибова, 20/90.

В ходе поисковых мероприятий тело погибшего было обнаружено 28 июня в 15:35 в резервуаре для очистки сточных вод, находящемся в посёлке Говсан Сураханского района города Баку.

Сотрудники прокуратуры провели осмотр места происшествия и тела, изъяли записи с камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент происшествия, а также осуществили иные необходимые процессуальные действия.

Установлено, что канал, в который провалился пострадавший, находится на балансе и в эксплуатации Бакинского управления водоснабжения и канализации Публичного юридического лица «Объединённая служба водоснабжения крупных городов» при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджанской Республики.

По данному факту Наримановская районная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 314.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики — халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека.

В настоящее время продолжается предварительное следствие.

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