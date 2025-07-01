Что обнаружили спецслужбы на месте взрыва в киностудии «Азербайджанфильм»?

В связи со взрывом, произошедшим 26 июня около 23:00 на территории киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы, расположенной в Ясамальском районе города Баку, проводятся работы по обезвреживанию и очистке территории.

Как сообщает 1news.az, совместное заявление по этому поводу распространили Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), Генеральная прокуратура и Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечается, что в настоящее время сотрудники прокуратуры проводят осмотр места происшествия, а сотрудники ANAMA и МЧС осуществляют работы по обезвреживанию и очистке территории.

В связи со взрывом, сопровождавшимся пожаром, Управлением криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры ведётся предварительное расследование. В рамках комплексных следственных мероприятий на место происшествия, помимо сотрудников прокуратуры, были привлечены оперативные группы ANAMA и МЧС, проведён осмотр места происшествия.

Сообщается, что среди обнаруженных доказательств найдены патроны, фейерверки, гильзы, баллоны с пропановым газом, а также различные виды взрывных устройств, используемых для учебных целей.

Для обеспечения безопасности на место происшествия также были привлечены бригады скорой медицинской помощи.

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