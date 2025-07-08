Утверждены новые правила поддержки кинематографии в Азербайджане

В целях исполнения пункта 1 Распоряжения Президента Азербайджанской Республики №610 от 29 мая 2025 года Кабинетом Министров впервые в стране утверждены «Правила частичной компенсации понесённых расходов на производство фильмов».

Новые правила направлены на стимулирование производства кинематографической и другой аудиовизуальной продукции в Азербайджане как местными, так и иностранными производителями, повышение инвестиционной привлекательности этой сферы и содействие устойчивому развитию киноиндустрии, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

Основные цели новых правил следующие:

- Регулирование механизма возврата части расходов, понесённых на производство фильмов в Азербайджане;

- Стимулирование иностранных продюсеров к производству фильмов в нашей стране и укрепление международного сотрудничества;

- Формирование прозрачного, эффективного и доступного механизма поддержки в сфере кинематографии;

- Повышение конкурентоспособности и технических возможностей местных производителей.

Возврат средств будет применяться только к тем проектам, которые соответствуют установленным критериям и прошли аудит - процесс будет осуществляться на основе принципов прозрачности, эффективности и соответствия международной практике.

«Это решение не только способствует системному выстраиванию государственной поддержки киноиндустрии, но и создает уникальную возможность для превращения Азербайджана в региональный аудиовизуальный центр, а также для продвижения природных съемочных локаций нашей страны на международной арене», - отмечают в Минкультуры.

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