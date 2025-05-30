Азербайджан открывает двери мировому кино: Как новая система поддержки привлечёт международные съёмки - ФОТО - ВИДЕО

29 мая Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О некоторых вопросах, связанных с производством кинематографических и других аудиовизуальных произведений на территории Азербайджана».

В распоряжении отмечается следующее: «Кинематографические и другие аудиовизуальные произведения играют важную роль в демонстрации многовековой и богатой культуры Азербайджана, в продвижении его национально-духовного наследия и историко-культурных традиций. С этой точки зрения особенно важно привлекать иностранных кинопроизводителей к созданию кинематографических и других аудиовизуальных произведений на территории Азербайджанской Республики - как для развития азербайджанского кинематографа, так и для изучения международного опыта местными кинематографистами».

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции АР, с целью укрепления кинопроизводственной отрасли, а также стимулирования иностранных кинопроизводителей к выбору территории Азербайджана в качестве съёмочной площадки, Президент Ильхам Алиев постановил:

Кабинету Министров Азербайджанской Республики

- В течение одного месяца утвердить правила частичной компенсации расходов, понесённых на производство кинематографических и других аудиовизуальных произведений, и проинформировать об этом.

- В течение трёх месяцев подготовить и представить предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов в сфере кинематографии.

- Решить иные вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

Как видно из распоряжения Президента Азербайджанской Республики, документ направлен на активное развитие киноиндустрии страны. Его основными целями являются стимулирование национального кинематографа, создание условий для его устойчивого роста и интеграции в международный культурный процесс. Особое внимание уделяется привлечению иностранных кинопроизводителей и съёмочных команд к работе в Азербайджане. Это рассматривается как важный шаг не только для развития отрасли внутри страны, но и для повышения международного интереса к её культурному и природному потенциалу.

Для реализации поставленных целей в документе предусмотрен ряд ключевых мер. В первую очередь планируется ввести систему частичной компенсации расходов, понесённых при производстве фильмов и других аудиовизуальных произведений. По сути, речь идёт о создании механизма, аналогичного практике cash rebate, успешно применяемой во многих странах для привлечения съёмок. Кроме того, предусмотрена разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей сферу кинематографии. Также особое внимание уделяется координации действий исполнительных органов власти - как отмечено выше, в течение одного месяца должны быть утверждены правила возврата части расходов, а в течение трёх месяцев - подготовлены соответствующие законодательные инициативы.

Как распоряжение Президента повлияет на азербайджанский кинорынок и съёмочный процесс в стране?

С этим вопросом 1news.az обратился к директору Ultra Production Пярвизу Мамедову, который в своем комментарии, отметил, что деятели кино ждали подобное распоряжение давно, и подчеркнул, что система cash rebate есть во многих странах: «Когда иностранцы приезжают снимать в ту или иную страну, первое, что интересует продюсеров, это именно cash rebate. И если ранее иностранцы осуществляли съемки в основном в Старом городе, то после распоряжения Президента Баку и Азербайджан будет намного больше задействован в съемках».

П.Мамедов отмечает, что по системе cash rebate в мире кинопроизводителю возвращается от 20 до 40% - точный процент возврата будет определен в течение трех месяцев: «Все будет «белое» - «черной» экономики в кино больше не будет. Что это даст нам? Ну, во-первых, развитие туризма, что и так понятно. Если говорить простыми словами, то нововведение схоже с системой tax free - то же самое, только в кино, и для азербайджанского кинематографа это даст сильное развитие».

По словам директора Ultra Production, азербайджанские актеры начнут сниматься в иностранных фильмах, съемки которых будут проходить в Азербайджане, что будет способствовать их развитию в профессиональном плане: «Актерский состав, технический состав, в целом творческий состав - они все будут развиваться, будут знать уже английский язык, потому что им нужно будет знание иностранных языков, которое будет способствовать интеграции в мировое кино. Все начнут работать над собой, развиваться профессионально. Я уверен, что иностранцы будут брать на работу профессионалов, чтобы снять быстро и четко. И завтра, когда мы будем сами снимать, у нас уже будет профессиональный не только творческий состав, но и технический состав, также играющий огромную роль. Компании начнут выкупать технику, привозить в Азербайджан новинки, так как иностранцы работают на передовом оборудовании, а не на старом».

Пярвиз Мамедов считает, что все это положительно скажется на развитии современного азербайджанского кинематографа: «Азербайджанские фильмы будут больше сниматься с лучшим качеством, намного с лучшим качеством, потому что будет пример и практика, чему не научат ни в одном университете. Благодарен господину Президенту за это распоряжение, спасибо и Министерству культуры и Адилю Керимли, которые вместе с ARKA проделали большую работу. Это огромный вклад в азербайджанское кино, который в скором времени даст свои плоды».

На фото директор Ultra Production Пярвиз Мамедов

Венгерская модель системы cash rebate

Венгрия сегодня считается одним из самых ярких и успешных примеров в Европе по внедрению и эффективному использованию системы cash rebate в сфере кинопроизводства.

Венгрию особенно привлекательной для съёмочных групп делает прежде всего возврат до 30% от затрат, понесённых при производстве. Венгерская государственная система поддержки охватывает как местные, так и международные проекты, предлагая продюсерам частичную компенсацию расходов, связанных с организацией съёмок на территории страны. Это касается как художественных фильмов, так и сериалов и других аудиовизуальных проектов.

Будапешт часто выступает «двойником» других европейских столиц на экране — его архитектура позволяет без труда воссоздавать атмосферу Парижа, Берлина, Лондона или даже Москвы. Например, в фильме «Красный воробей» улицы Будапешта сыграли роль российской столицы, а в «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» и «Взрывной блондинке» город успешно заменял Берлин времён Холодной войны.

Благодаря сохранившейся исторической застройке и продуманной системе cash rebate (возврат до 30% затрат), Будапешт остаётся одной из самых востребованных съёмочных площадок в Европе, особенно для голливудских студий. Вот некоторые из самых заметных проектов, частично или полностью снятых в Венгрии:

- «Бегущий по лезвию 2049» (2017) - масштабные сцены фантастического Лос-Анджелеса были сняты в Будапеште.

- «Дюна» (2021) - часть съёмок прошла на студии Origo в Венгрии.

- «Марсианин» (2015) - студийные сцены, включая интерьер марсианской базы, снимались в Будапеште.

- «Взрывная блондинка» (2017) - Будапешт «сыграл» Берлин времён Холодной войны.

- «Шпионка» (2015) - с Мелиссой Маккарти, Будапешт изображал сразу несколько европейских городов.

- «Геракл» (2014) - с Дуэйном Джонсоном, снимался на венгерских локациях и павильонах.

- «Инферно» (2016) - часть сцен с Томом Хэнксом была снята в Будапеште.

- «Война миров Z» (2013) - Венгрия использовалась как одна из площадок, прежде чем начались съёмки в других странах.

- «Красный воробей» (2018) - Будапешт «изображал» Москву.

- «Ведьмак» (Netflix) - часть съёмок проходила на территории Венгрии.

- «Тень и кость» (Netflix) - использовались студии и натура Будапешта.

Кадр из фильма «Взрывная блондинка»

В главной роли Баку

В ноябре 2023 года на 1news.az вышел материал «В главной роли Баку», в котором мы подробно рассказали о том, какие клипы были сняты в столице Азербайджана, а сегодня, учитывая тему статьи, напомним и о кинопроектах, съемки которых проходили в разное время в «городе ветров».

Баку стал важной съёмочной площадкой, «сыграв» заграничный порт в одном из самых легендарных фильмов советского кинематографа – комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» (1968 год), что ещё раз подчёркивает его значение в истории кинопроизводства.

Одна из самых запоминающихся реплик фильма - «Чёрт побери!», произнесённая Никулиным, когда он поскальзывается и падает, - была записана и отснята в Ичери шехер, где герой неудачно наступает на кожуру банана. Эта сцена стала визитной карточкой фильма, а фраза - крылатым выражением.

Фильм «Человек-амфибия», снятый в 1961 году по одноимённому роману Александра Беляева, стал одним из самых кассовых и зрелищных советских фильмов своего времени. И хотя по сюжету действие происходит в Южной Америке, часть ключевых съёмок проходила в Азербайджане - в Баку и окрестностях Каспийского моря.

Натурные съёмки фильма Никиты Михалкова в жанре «истерн» «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974) проходили в окрестностях Баку, что помогло создать атмосферу южных степей и пустынь. Часть сцен фильма о покушении на лидеров «Большой тройки» в Тегеране - «Тегеран-43» (1980) - также снималась в Баку, архитектура которого напоминала иранскую столицу. А в детской комедии «Айболит-66» (1966) столица Азербайджана «сыграла» африканские берега.

Говоря о Баку в роли главного героя, невозможно не вспомнить съёмки рекламной кампании Hugo Boss, прошедшие в столице в 2017 году. Лицами аромата Boss The Scent тогда стали звезда драмы «50 оттенков серого» Джейми Дорнан и нидерландская модель Биргит Кос. Ключевые сцены были сняты в Центре Гейдара Алиева - одном из самых узнаваемых архитектурных символов современного Азербайджана. Примечательно, что часть съёмочного процесса осуществлялась силами Baku Media Center.

Таких примеров, когда Баку превращался в портовый город, африканское побережье или улицы Южной Америки, немало. Благодаря архитектурному многообразию, колоритной атмосфере и мягкому климату, столица Азербайджана десятилетиями оставалась привлекательной для кинематографистов разных республик бывшего Советского Союза.

С внедрением в стране системы cash rebate, предусматривающей частичную компенсацию затрат на кинопроизводство, можно ожидать новый виток интереса к Азербайджану как к киносъёмочной локации. Это не только оживит экономику смежных отраслей - туризма, транспорта, сервиса, но и позволит интегрировать Азербайджан в глобальный кинематографический процесс, усилив его позиционирование как страны с богатой культурой, современной инфраструктурой и кинопотенциалом.

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