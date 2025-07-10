Стало известно, кто загрязнял пляж «Дачников» в Бильгя - ФОТО

Один из общественных пляжей в бакинском посёлке Бильгя, известный как пляж «Дачников» и ранее засорённый мусором, был приведён в порядок.

Как сообщили 1news.az в Объединении жилищно-коммунального хозяйства Сабунчинского района, участок был полностью убран. Представители Объединения заявили, что сотрудники департамента Бакинского городского и Сабунчинского районного Объединения жилищно-коммунального хозяйства провели работы по санитарной очистке на указанной территории.

«Территория полностью очищена и доступна для использования гражданами. Мы убедительно просим граждан поддерживать чистоту, поскольку большую часть загрязнений создают группы граждан, устраивающие ночные кемпинги. Несмотря на наличие мусорных контейнеров, люди всё равно умудряются загрязнить этот участок», - говорится в сообщении.