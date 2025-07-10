ЕС приветствует встречу лидеров Азербайджана и Армении и поддерживает нормализацию между странами

Евросоюз выразил поддержку встрече лидеров Армении и Азербайджана, состоявшейся 10 июля в Абу-Даби.

Об этом Report заявила Анита Хиппер, официальный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности.

По ее словам, ЕС решительно поддерживает процесс нормализации отношений между двумя странами.

"Ранее Евросоюз приветствовал завершение переговоров по проекту соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией в марте 2025 года", - отметила она, подчеркнув, что нынешняя встреча является важным шагом на пути к установлению прочного мира и безопасности в регионе.

"Мы призываем обе стороны приступить к подписанию и ратификации проекта мирного соглашения как можно скорее. ЕС готов предоставить дополнительную поддержку и экспертизу, если стороны об этом попросят", - заявила Хиппер.