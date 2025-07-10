Эмин Амруллаев: если педагог не может ответить на 30 вопросов, это ставит под сомнение его право на преподавание

В следующем году все учителя Азербайджана пройдут сертификационный экзамен.

Как передает 1news.az, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на мероприятии, посвящённом теме «Сертификация 2025: профессиональный учитель — качественное образование».

По словам министра, в прошлом году сертификацию по направлению начального образования прошли 31 852 учителя.

«На сегодняшний день 7 318 учителей не справились с сертификацией. Мы осознаём, что процесс непростой, однако если педагог не может ответить хотя бы на 30 вопросов, это ставит под сомнение его право продолжать преподавание в школе. Вопросы, представленные на экзамене, не являются особенно сложными. Постепенно учителя должны соответствовать профессиональным стандартам», — подчеркнул Эмин Амруллаев.