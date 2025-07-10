Ильхам Алиев поделился видеокадрами встречи с Николом Пашиняном в Абу-Даби - ВИДЕО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился видеокадрами встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Абу-Даби.

Видеокадры размещены на официальном канале главы государства в YouTube.

Как сообщалось, сегодня утром в Абу-Даби началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Встреча началась с участием делегации сторон, и продолжается в формате тет-а-тет.