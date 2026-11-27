27 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Эстонской Республики Маргуса Цахкну.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы с удовлетворением была отмечена встреча главы нашего государства с министром иностранных дел Эстонии в Баку в прошлом году.

Подчеркнув, что отношения между Азербайджаном и Эстонией динамично расширяются, Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что проведение встреч между представителями правительств даст хорошие результаты. Он затронул роль взаимных визитов на различных уровнях с точки зрения развития двусторонних связей и отметил наличие большого потенциала для расширения сотрудничества.

Заявив, что отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом также успешно развиваются, глава государства напомнил о состоявшихся в этом году визитах руководства Европейского Союза в нашу страну и встречах, проведенных в рамках Дублинского саммита.

Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что визит министра иностранных дел Эстонии будет успешным в плане обсуждения вопросов продвижения партнерства между двумя странами.

Поблагодарив за прием, Маргус Цахкна отметил, что лично стал свидетелем стремительного развития Азербайджана. Он подчеркнул важную роль нашей страны в регионе.

Отметив хороший уровень двусторонних отношений, министр сообщил, что в рамках его визита в нашу страну состоится официальное открытие посольства Эстонии в Азербайджане. Он затронул важность этого события для развития отношений между двумя странами.

Глава государства расценил официальное открытие посольства Эстонии в Баку как показатель развития связей.

В ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Эстонией в сферах информационных технологий, цифровой трансформации, транспортной связности и других областях, подчеркнуто, что наша страна увеличивает количество новых коммуникационных линий.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества и других вопросах, представляющих взаимный интерес.