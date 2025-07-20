Азербайджан строит, Армения молчит: как Баку опережает в транспортной игре

По мере приближения Азербайджана и Армении к полновесному миру тема открытия Зангезурского коридора приобретает все большую актуальность, превратившись в один из приоритетов во внешнеполитической повестке Баку.

Изначально обсуждение Зангезурского коридора велось в контексте восстановления прямого наземного транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой, как это предусматривалось в Трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года. Однако с течением времени рамки вопроса заметно расширились. Коридор стал рассматриваться не только как элемент двусторонней повестки, но и как потенциально важное звено в региональной и межрегиональной транспортной архитектуре. Речь идет о международной артерии, способной придать новый импульс развитию транзитного потенциала всего региона, включая Центральную Азию, Южный Кавказ, Ближний Восток и Европу. Коридор приобретает особую актуальность на фоне изменяющейся геополитической реальности, в которой традиционные транспортные маршруты становятся все менее надежными, а потребность в устойчивых и безопасных направлениях возрастает.

Азербайджан на протяжении последних лет системно и целенаправленно инвестирует в развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Созданы порты, терминалы, мультимодальные узлы. Построен крупнейший на Каспии международный торговый порт в Аляте, который в настоящее время находится в процессе еще большего расширения. Реализован проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, соединяющей Азербайджан с Турцией через территорию Грузии, что открыло прямой выход к европейским рынкам. Внедряются цифровые технологии в сферу логистики, автоматизируются процедуры таможенного оформления. Все это не случайно. Геополитический ландшафт меняется, и Азербайджан уже сегодня предлагает реальную альтернативу небезопасным маршрутам, попавшим в зону нестабильности.

На этом фоне значение Зангезурского коридора становится особенно очевидным. Это не просто дорога или железнодорожный участок, соединяющий два оторванных друг от друга региона одного государства. Это магистраль, способная стать частью Среднего коридора - инициативы, связывающей Китай с Европой в обход традиционного Северного маршрута через Россию и неустойчивого Южного направления через Иран. По словам Президента Азербайджана Ильхама Алиева, «с учетом геополитических изменений в нашем регионе, когда другие транзитные пути становятся более проблематичными, потенциал Зангезурского коридора мы оцениваем на начальном этапе в 15 миллионов тонн грузов». Уже практически завершено строительство азербайджанского участка железной дороги до границы с Арменией и Ираном. Глава государства выразил уверенность, что «меньше чем через год, может быть даже весной следующего года, азербайджанский участок этой железной дороги будет построен».

Речь идет не только о грузоперевозках из Азербайджана в Нахчыван. Исторически эта дорога являлась частью транзитного маршрута из Баку через Зангезур в Нахчыван и далее - на территорию Ирана с выходом на Персидский залив. Таким образом, создается дополнительное направление в рамках коридора Север–Юг, дополняющее маршрут из России через Азербайджан в иранский Решт. «То есть мы с реализацией Зангезурского коридора по существу откроем еще одно направление коридора Север-Юг. Не только то, о котором все говорят: из России через Азербайджан в Иран до Решта, но и через Восточный Зангезур и другие части Зангезурского района на Иран, а дальше и на Турцию. Поэтому открываются огромные перспективы для увеличения грузопотока», - заявил глава Азербайджанского государства.

Важность проекта также подтверждается интересом со стороны других стран. На переговорах с президентом Узбекистана обсуждался вопрос увеличения объемов грузоперевозок через территорию Азербайджана. Активно развивается маршрут Китай–Кыргызстан–Узбекистан–Туркменистан–Каспийское море, что логично выводит его на азербайджанскую инфраструктуру. Одновременно фиксируется стремительный рост объема китайских грузов, проходящих через территорию Азербайджана. Принимая во внимание все эти факторы, становится ясно, что через несколько лет именно Южный Кавказ, а конкретно – Зангезурский коридор, может превратиться в ключевой логистический узел между Востоком и Западом.

Однако на армянской стороне ситуация остается замороженной. С окончания Второй Карабахской войны не было проведено ни одного подготовительного этапа, ни проектных, ни строительных работ. Президент Азербайджана открыто указал на это: «На армянской стороне, к сожалению, никакие работы за последние пять лет не велись, этот вопрос сознательно снимается с повестки дня». Такой подход может иметь далеко идущие последствия для самой Армении. При отказе от участия в проекте, республика фактически лишает себя шанса стать частью масштабной транзитной системы. «В таком случае шансы для Армении когда-либо стать транзитной страной приближаются к нулю. Если они будут и дальше блокировать этот процесс, я думаю, что они окажутся не только в транспортной изоляции, в которой они сегодня находятся, но и в определенной степени и в политической изоляции», - подчеркнул Ильхам Алиев.

Обсуждение статуса коридора выходит также на уровень международной дипломатии. Недавние заявления премьер-министра Армении о том, что Соединенные Штаты предложили передать контроль над коридором американской частной компании, вызвали закономерный интерес. Однако в Баку позиция предельно четкая. «На нашей территории не будет ни оператора, ни аренды, ни проката. Мы все делаем сами. Что Армения хочет сделать? Не знаю. Они могут пригласить кого угодно», - отметил Президент. Ключевой вопрос заключается в том, что необходим свободный и безопасный доступ из Азербайджана в Азербайджан - без участия армянских пограничников, без посредников, без угрозы для гражданских лиц. «Это наше законное требование, и я считаю его абсолютно справедливым, иначе наши люди окажутся под угрозой», - подчеркнул глава государства.

И опасения его не беспочвенны: «Я помню, как в советское время, на этом конкретном участке Зангезура армяне бросали камни в окна поездов, перевозящих торговые грузы из Баку в Нахчыван. Тогда было сломано немало окон на поездах. Это история, которую мы все помним. И это происходило еще в советское время — с учетом строгой дисциплины и карательных механизмов того периода. Сегодня мы не можем рисковать жизнью и здоровьем наших людей. Поэтому не должно быть никакого физического контакта, должны быть гарантированы меры безопасности, чтобы наши люди и грузы могли свободно передвигаться. Это вполне законное требование».

Разумеется, при таких исторических реалиях невозможно рассчитывать на безопасность маршрута без четких юридических и технических гарантий.

Таким образом, ситуация вокруг Зангезурского коридора становится лакмусовой бумажкой зрелости подходов в регионе. Армения стоит перед выбором: либо стать частью интеграционных процессов и получить шанс на развитие, либо окончательно превратиться в логистический тупик, вытесненный со всех значимых маршрутов. В условиях, когда соседи последовательно расширяют свои транзитные возможности и укрепляют инфраструктуру, игнорирование столь масштабного проекта означает не просто упущенные экономические выгоды, а осознанную изоляцию. Вопрос уже не в политических предпочтениях или исторических претензиях. Вопрос в том, какое место в будущем регионе хочет занять сама Армения.