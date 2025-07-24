DREAM FEST 2025 открылся в Баку грандиозным шоу: Самые яркие моменты - ВИДЕО

23 июля побережье Sea Breeze Resort в Баку стартовал международный музыкальный фестиваль DREAM Fest 2025, ведущими которого стали народный артист Азербайджана Мурад Дадашов и телеведущая Усния Магеррамова.

Фестиваль открыл его организатор Эмин Агаларов, исполнив песню «Сбежим в Баку», ставшую своеобразным гимном фестиваля, а также другие хиты из своего репертуара.

Настоящим украшением вечера стало выступление Николь Шерзингер, которая не только исполнила свои абсолютные хиты, но и обратилась к зрителям на азербайджанском, что вызвало особые эмоции у гостей Sea Breeze.

Открытие фестиваля запомнилось как вечер премьер - народные артисты Зульфия Ханбабаева, Фаик Агаев и Тунзаля Агаева представили свои новые песни в рамках DREAM FEST, впервые исполнив их перед зрителями.

Отдельной энергией зарядило выступление дивы азербайджанского шоу-бизнеса Айгюн Кязимовой. Её суперхиты, которые пели вместе с ней все гости Sea Breeze, в очередной раз подтвердили ту самую народную любовь, которую Айгюн сохраняет уже много лет.

Со сцены фестиваля также прозвучали хиты «Cleopatra» в исполнении Efendi и «İstədi̇m» в исполнении Розы Зергерли, которые ранее попали в глобальные музыкальные тренды, добавив вечеру актуальное звучание.

Ярким моментом вечера стало и возвращение Айсель Теймурзаде на сцену, где певицу очень тепло встретили зрители - она исполнила свой евровидийный хит «Always» и представила новую песню «Alov və buz», которая скоро появится на всех музыкальных платформах.

Одним из самых запоминающихся номеров в целом за всю историю фестиваля стал завершающий первый день сет SEVANNA с треком «Get Wild», ставший одной из самых ярких точек открытия DREAM FEST 2025.

Напомним, что фестиваль продлится еще три дня и завершится 26 июля – как прошел первый фестивальный день, смотрите в видео, представленных для просмотра ниже.