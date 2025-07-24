Айсель Теймурзаде вернулась на большую сцену спустя многолетний творческий перерыв - ВИДЕО

Представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение 2009» певица AYSEL (Айсель Теймурзаде) вернулась на большую сцену, спустя многолетнее творческое затишье.

Этот перерыв был связан с созданием семьи и рождением троих детей, старшему из которых уже 12 лет – подчеркнем, что за это время А.Теймурзаде редко появлялась на публике и ещё реже выпускала новые треки.

На сцену певица вернулась в рамках открытия международного музыкального фестиваля DREAM FEST 2025, где презентовала новую песню «Alov və buz», написанную зарубежными авторами, а также исполнила свою евровидийную «Always», встреченную зрителями на ура. Возвращение певицы также было тепло встречено в социальных сетях, где поклонники делились эмоциями и кадрами с выступления.

Подчеркнем, что сингл «Alov və buz» вскоре появится на всех электронных музыкальных платформах - отметим, что на бирюзовой ковровой дорожке фестиваля DREAM FEST 2025 Айсель Теймурзаде произвела фурор.