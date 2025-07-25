Sandra, Aqua, No Mercy и не только: На DREAM FEST 2025 стартовал Super Star Day – ПРЯМОЙ ЭФИР

В Sea Breeze продолжается международный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2025, который завершится 26 июля.

В третий день фестиваля, впервые на DREAM FEST зрителей захлестнет волна танцевальной ностальгии по 80-м и 90-м годам – в фестивальной программе самые зажигательные хиты разных лет, невероятная энергетика и целый вечер танцев на берегу Каспия.

В рамках Super Star Day на сцене появятся Sandra, Haddaway, In-Grid, Ottawan, EMIN, Aqua, Kosheen, No Mercy, Kevin Mccoy ex Bad Boys Blue, Secret Service, которые исполнят те самые треки, от которых сердце бьется чаще. Финальный лайн-ап DREAM FEST 2025 доступен по ссылке.

Вы можете смотреть фестиваль онлайн, подключившись к LIVE-трансляции на официальной TikTok странице - @dreammusicfest.

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