Представлен финальный лайн-ап DREAM FEST 2025 - ФОТО

23 июля в городе-курорте Sea Breeze состоится долгожданное открытие международного музыкального фестиваля DREAM FEST 2025.

Международный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2025 пройдет с 23 по 26 июля в городе-курорте Sea Breeze на берегу Каспийского моря - второй по счету фестиваль снова соберет на одной сцене азербайджанских и мировых звезд, чтобы подарить зрителям четыре незабываемых дня музыки, танцев и потрясающих впечатлений.

На официальных страницах фестиваля в социальных сетях опубликован финальный лайн-ап мероприятия, ознакомиться с которым можно на фотографии, представленной ниже.

Напомним, что ранее организаторы мероприятия сообщили в социальных сетях о том, что за фестивалем можно будет наблюдать онлайн, подключаясь к LIVE-трансляциям каждый вечер в 20:00 на официальной TikTok странице - @dreammusicfest.