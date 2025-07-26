В Иране пять человек погибли при нападении на судебное управление - ОБНОВЛЕНО
Пять человек погибли, еще 13 пострадали в результате вооруженного нападения на судебное управление на юго-востоке Ирана, сообщает агентство Tasnim.
Ранее в субботу агентство IRIB передавало, что судебное управление в городе Захеданюго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан подверглось вооруженному нападению неизвестных лиц.
"Согласно последним новостям, в результате этой террористической атаки на настоящий момент погибли 5 человек, еще 13 были ранены", - говорится в сообщении.
11:50
3 вооруженных человека, напавших на здание суда в городе Захедан, провинция Систан и Белуджистан, нейтрализованы.
Об этом сообщает TASS со ссылкой на информационное агентство “Тасним”.
Злоумышленники обстреляли здание суда. Сообщается о погибших и раненых среди гражданских лиц, точное их количество уточняется.
10:30
Судебное управление в городе Захедан юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан подверглось вооруженному нападению неизвестных лиц, передает агентство IRIB.
"Несколько минут назад неизвестные вооруженные лица совершили нападение на судебное управление Захедана", - говорится в сообщении агентства.