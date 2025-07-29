Владельцу лошадей грозит суд за развлечения в море на пляже Пиршага

Полиция провела расследование в связи с появлением лошадей в море на пляже Пиршага в Сабунчинском районе.

Как передает 1news.az, в результате расследования выяснилось, что лошадей привели на общественный пляж с целью развлечения.

В отношении Казыма Гасанова, совершившего данное деяние, был составлен протокол по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), и материалы дела были направлены в суд.

Напомним, что ранее на пляже Пиршага выгул лошадей в море вызвал недовольство граждан и они требовали, чтобы соответствующие органы приняли меры по данному вопросу и обеспечили безопасные условия для отдыха на пляжах.