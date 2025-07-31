Скандально известный косметолог подала в суд на Ганиру Аташову - ВИДЕО

Косметолог Гюльсум Алиева подала в суд на журналистку Ганиру Аташову.

Как передаёт 1news.az, об этом сообщила сама журналистка в своём посте в социальных сетях.

По словам Ганиры Аташовой, накануне состоялось судебное заседание, по итогам которого иск Гюльсум Алиевой остался без удовлетворения.

«Сегодня в Сабаильском районном суде было отклонено частное обвинение, выдвинутое Гюльсум Алиевой — женщиной, которая, не имея профильного медицинского образования, выдаёт себя за врача и хирурга. Напомню, что в период моего журналистского расследования трагической смерти Гюльбениз Байрамовой — пациентки, скончавшейся после липосакции, проведённой в нелегальной клинике VMR в Гяндже, — Алиева подала на меня в суд, пытаясь обвинить в клевете и распространении недостоверной информации.

На слушаниях Гюльсум Алиева неоднократно ссылалась на плохое самочувствие — жаловалась то на дрожь в руках, то на боли в сердце. Однако адвокат метко заметил: "Если вы действительно так переживаете, почему тогда обращаетесь с жалобами на Ганиру Аташову во все государственные органы? В чём суть вашей претензии?" На этот вопрос, как и на многие другие, Алиева, не имеющая медицинского диплома, не смогла дать внятного ответа.

В итоге, после четырёхчасового судебного разбирательства, судья Ульвия Шюкурова пришла к выводу, что иск Гюльсум Алиевой не имеет достаточных оснований, и отклонила его», — говорится в заявлении журналистки.

Напомним, Гюльбениз Байрамова скончалась 21 сентября 2024 года после операции по липосакции, проведённой Гюльсум Алиевой.

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