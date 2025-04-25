Липосакция онлайн: несмотря на предупреждения, клиника VMR Estetik продолжает шокировать

Вчера мы публиковали материал о том, что сотрудница клиники VMR Estetik Гюльсум Алиева (Gül Əliyeva), предположительно, причинила вред здоровью ряда пациентов и одна из пострадавших пациенток обратилась в 1news.az, рассказав о двух проведенных ей процедурах липофилинга ног.

Кроме того, она сообщила, что, по ее мнению, введенный ей в ноги много лет назад гель вызвал негативные последствия, и она до сих пор вынуждена лечить периодически гноящиеся раны, которые иногда заживают, но затем рецидивируют. По ее словам, все процедуры проводились Г.Алиевой.

А сегодня в соцсетях получили распространение новые видеоматериалы с участием Гюльсум Алиевой. На этот раз в сети появились кадры (не публикуем по этическим соображениям), запечатлевшие, как Г.Алиева проводила липосакцию подбородка в прямом эфире, несмотря на неоднократные предупреждения Центра аналитической экспертизы Министерства здравоохранения в адрес медицинских работников.

В связи с обращением 1news.az в Центр аналитической экспертизы (ЦАЭ) для выяснения обстоятельств в ведомстве сообщили: «Лицензию субъектам предпринимательства, осуществляющим частную медицинскую деятельность на территории страны, выдает Министерство экономики. Однако у "VMR Esthetic Clinic" такой лицензии нет. Сотрудники Аналитического экспертного центра уже дважды (в Гянджинском и Бакинском филиалах) проводили внеплановые проверки в этом центре красоты на основании поступивших жалоб, и в связи с выявленным административным правонарушением в их отношении была применена мера административного взыскания. Составленные протоколы об административном правонарушении были направлены в соответствующие органы для дальнейшего разбирательства».

Также в ведомстве отметили, что в соответствии с действующим законодательством, в рамках их полномочий, применяются административные меры согласно статье 210.1 Кодекса об административных проступках, предусматривающей штрафы за осуществление частной медицинской или фармацевтической деятельности без лицензии (для физических лиц – от двух до трех тысяч манатов, для должностных лиц – от пяти до десяти тысяч манатов, для юридических лиц – от двадцати до тридцати тысяч манатов). Кроме того, было указано, что осуществление практической медицинской деятельности лицом, не имеющим медицинского образования, является уголовным преступлением и находится в компетенции правоохранительных органов.

Напомним, что в 2024 году Центром аналитической экспертизы были выявлены нарушения в 16 из 30 частных медицинских учреждений, оказывающих косметологические услуги. За первые три месяца 2025 года в ходе проверок 15 частных медицинских учреждений, предоставляющих косметологические услуги, нарушения были обнаружены в каждом из них, и было составлено два протокола.