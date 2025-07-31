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АЗЕРТАДЖ предупреждает ТАСС: за «Степанакерт» ответим «Кенигсбергом»

First News Media23:20 - 31 / 07 / 2025
АЗЕРТАДЖ предупреждает ТАСС: за «Степанакерт» ответим «Кенигсбергом»

Тридцать первого июля информационное агентство Российской Федерации ТАСС распространило сообщение под заголовком «В Степанакерте снесли памятник Айвазовскому» (https://tass.ru/obschestvo/24675415).

Как явствует из самого заголовка, руководство агентства, с которым АЗЕРТАДЖ на протяжении многих десятилетий неизменно поддерживал и ценил добрые, партнерские и даже дружественные связи, неожиданно сменило свой прежний курс и достало из свалки истории давно выброшенный в нее топоним «Степанакерт». А ведь еще совсем недавно агентство в своих сообщениях использовало официальное и историческое название города – Ханкенди (например, 19 июля https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/24558165, 24 июля https://tass.ru/politika/24602463 и т.д.). Попытка реанимации в стенах ТАСС старого и чуждого азербайджанскому народу названия вызвало недоумение и породило справедливый вопрос: что же вдруг изменилось за последнюю неделю, что в российском государственном информационном агентстве решили «воскресить» топоним давно минувшего советского периода?

Ханкенди – это историческое название населенного пункта, появившегося в конце XVIII века. В переводе с азербайджанского языка оно означает «Ханское селение». В Ханкенди находилась усадьба Ибрагим Халил-хана, где содержался принадлежавший правителю табун лошадей карабахской породы.

После создания 7 июля 1923 большевистским руководством страны Автономной Области Нагорного Карабаха (АОНК), что само по себе стало миной замедленного действия и заложило основу несправедливости и дисбаланса в армяно-азербайджанском административно-территориальном размежевании, административный центр автономии – город Ханкенди – был 10 августа того же года переименован в «Степанакерт» в честь, как писалось в советской историографии, «руководителя Бакинской коммуны», а на деле кровавого палача азербайджанского народа Степана Шаумяна.

26 ноября 1991 года решением Верховного Совета Азербайджанской Республики городу было возвращено его прежнее историческое название. 15 октября 2023 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг Азербайджанской Республики на главной площади города, а в день последних президентских выборов 7 февраля 2024 года он проголосовал в этом городе, назвав опущенный им в урну бюллетень «последним гвоздем, вбитым в гроб армянских сепаратистов».

Заголовок и текст сегодняшнего сообщения ТАСС вызвали недоумение и даже возмущение в азербайджанском обществе. Отход руководства российского государственного СМИ от прежнего курса подрывает традиционно дружественные отношения между нашими агентствами и коллективами и посылает опасный сигнал всему российскому медиапространству. Руководствуясь исключительно доброй волей и желанием сохранить многолетние связи между двумя нашими агентствами, АЗЕРТАДЖ призывает коллег из ТАСС воздержаться в будущем от повторения подобных действий и направить все усилия на улучшение отношений вместо углубления возможных разногласий.

Со своей стороны АЗЕРТАДЖ уполномочен заявить, что агентство настроено на сохранение добрых отношений с ТАСС, ожидая в то же время от российских коллег исправления допущенной ошибки. Если же азербайджанская сторона не увидит взаимности и понимания, то с большим сожалением вынуждены будем в ответ вспомнить и начать использовать исторические названия городов Калининград (Кенигсберг), Оренбург (Орынбор), Волгоград (Сарысу), Грозный (Солжа-Гала), Новороссийск (Суджук-Кале), Южно-Сахалинск (Тоехара), Южно-Курильск (Фурукамаппу), Петрозаводск (Петроскои), Ижевск (Ижкар), реки Волга (Итиль) и целого ряда других наименований.

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