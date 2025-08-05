Группа OneRepublic вновь показала Баку всему миру - ВИДЕО

28 апреля в бакинском Crystal Hall с аншлагом прошёл долгожданный концерт популярной американской группы OneRepublic в рамках мирового тура «The Artificial Paradise».

Это стало первым выступлением коллектива в Азербайджане, и оно превзошло все ожидания - после концерта группа и её фронтмен Райан Теддер неоднократно делились в соцсетях тёплыми публикациями, посвящёнными Баку и азербайджанским поклонникам.

Новая публикация Р.Теддера в Instagram также посвящена этим впечатлениям: в видео он размышляет о важности связи с аудиторией, а кадры сопровождает моментом, когда весь Crystal Hall поёт вместе с ним один из хитов группы.

«Ты в какой-то степени заключаешь контракт со своими поклонниками. Это - отношения, как брак. Меня пугает мысль их разочаровать, и любой артист, который говорит, что это не так, - лжёт. Меня действительно пугает возможность разочаровать наших фанатов. Мы создавали это годами, и я хочу быть с ними на связи всеми возможными значимыми способами», - отмечает в видео Райан Теддер.

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